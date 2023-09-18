На краболовном судне «Кедон» проекта 03141 поднят государственный флаг

16 сентября, состоялась торжественная церемония поднятия флага на краболовном судне «Кедон», построенном корабелами Хабаровского судостроительного завода (Хабаровский край) для компании «Маг-Си Интернешнл».

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Проект краболовного судна 03141 разработан КБ «СК Викинг», за РКД отвечают конструкторы бюро «Прошип».

«Кедон» — второе судно проекта в серии из двух единиц, которая строится на Хабаровском СЗ по итогам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.

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Судно предназначено для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.