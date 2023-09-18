На краболовном судне «Кедон» проекта 03141 поднят государственный флаг
16 сентября, состоялась торжественная церемония поднятия флага на краболовном судне «Кедон», построенном корабелами Хабаровского судостроительного завода (Хабаровский край) для компании «Маг-Си Интернешнл».
Проект краболовного судна 03141 разработан КБ «СК Викинг», за РКД отвечают конструкторы бюро «Прошип».
«Кедон» — второе судно проекта в серии из двух единиц, которая строится на Хабаровском СЗ по итогам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.
Судно предназначено для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.
|Основные характеристики краболова проекта 03141:
|Длина
|63,27 м
|Ширина
|10,6 м
|Водоизмещение
|1586 тонн
|Объем перевозки живого краба
|до 100 тонн
Источник: https://paluba.media/news/56981
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