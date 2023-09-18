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Судостроение и судоходство

На краболовном судне «Кедон» проекта 03141 поднят государственный флаг

16 сентября, состоялась торжественная церемония поднятия флага на краболовном судне «Кедон», построенном корабелами Хабаровского судостроительного завода (Хабаровский край) для компании «Маг-Си Интернешнл».

 © magadanpravda.ru

Проект краболовного судна 03141 разработан КБ «СК Викинг», за РКД отвечают конструкторы бюро «Прошип».

«Кедон» — второе судно проекта в серии из двух единиц, которая строится на Хабаровском СЗ по итогам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.

 © paluba.media

Судно предназначено для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

Основные характеристики краболова проекта 03141:
Длина 63,27 м
Ширина 10,6 м
Водоизмещение 1586 тонн
Объем перевозки живого краба до 100 тонн
Источник: https://paluba.media/news/56981

Хабаровский судостроительный завод, Хабаровский край, краболовное судно, 03141
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