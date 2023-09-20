«Газпром нефть» запустила высокотехнологичный топливный терминал в Тюменской области

«Газпром нефть» завершила модернизацию топливного терминала «Туринский» в Тюменской области.

© www.gazprom-neft.ru

Терминал способен принять почти половину необходимого региону топлива и обеспечит непрерывные поставки розничным сетям АЗС и мелкооптовым клиентам.

Объем инвестиций «Газпром нефти» в проект превысил 5,3 млрд рублей.

Терминал «Туринский» оснащен высокотехнологичным оборудованием российского производства. На комплексе внедрены передовые природоохранные решения и технологии производственной безопасности. Контроль качества моторных топлив на всех логистических этапах обеспечивает цифровая система мониторинга «Нефтеконтроль — Газпром нефть». Дополнительный контроль качества нефтепродуктов осуществляет собственная испытательная лаборатория терминального комплекса.

© www.gazprom-neft.ru

В ходе модернизации был построен расширенный резервуарный парк, благодаря чему объем ежегодной перевалки нефтепродуктов увеличен в 2 раза — до 600 тыс. тонн. Для приема топлива с железнодорожного транспорта запущена двусторонняя эстакада пропускной способностью до 48 вагонов-цистерн в сутки. Отгрузка в бензовозы осуществляется через систему герметичной подачи топлива. Процесс полностью автоматизирован, а время загрузки автоцистерн сокращено в 3 раза с 1 часа до 20 минут. Благодаря этому терминал может обслуживать до 90 бензовозов ежедневно.

© www.gazprom-neft.ru