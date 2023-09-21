В Ирбейской райбольнице в Красноярском крае открылся новый лечебный корпус
В Ирбейской районной больнице открылся новый лечебный корпус. А именно, лечебно-диагностический корпус возведён взамен устаревших хирургического отделения и родильного дома. Уточним, на возведение трехэтажного здания площадью более 2,5 тыс. квадратных метров из краевого бюджета было выделено 424 млн рублей.
На первом этаже нового корпуса находится холл, гардероб, рентген-кабинет, флюорографический кабинет, кабинеты УЗИ, ФГС и ЭКГ, лаборатория, ургентный родильный зал для экстренных родов. На втором этаже расположены операционный блок и реанимация, на третьем — палатное отделение с хирургическими и гинекологическими койками.
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