В Амурской области запустили новую грузовую ЖД станцию

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В Тындинском округе на границе с республикой Саха (Якутия) построили крупную грузовую железнодорожную станцию Талума-Угольная. Новая ЖД станция — часть проекта по развитию угольно-логистического кластера, который реализует компания «АнтрацитИнвестПроект» в рамках ТОР. В 72 километрах от станции, которая находится на территории Амурской области, разрабатывают Сыллахский разрез, месторождение находится уже на территории Якутии.

Сыллахское месторождение, подтвержденные запасы угля в котором - 140 млн тонн, специалисты считают, что в перспективе здесь можно добыть до 500 млн тонн угля.

Станция ежегодно сможет отгружать до шести миллионов тонн угля, часть его в перспективе сможет экспортироваться в Китай по мосту Джалинда — Мохэ".

В тестовом режиме станцию запустили 1 сентября. Меньше чем за месяц на ней отгрузили около 46 тысяч тонн, до конца года намерены отгрузить до 800 тысяч тонн. У предприятия большие планы. При выходе на проектную мощность на нем будут работать 300 человек. Специально для сотрудников построят общежития и бытовой комплекс. Одно общежитие планируют сдать в первом квартале следующего года.

«Планируем на следующий год увеличить объём добычи и реализации до 2,5 миллиона тонн угля с последующим ежегодным увеличением до проектных объемов шесть миллионов тонн. Открытие станции и работа угольного разреза — это только старт. В дальнейшем это будет самое крупное предприятие в южной Якутии и на севере Приамурья. Мы находимся на границе — уголь отгружается в Амурской области, добывается в республике Саха (Якутия). В перспективе будем строить обогатительную фабрику, делать коксующийся уголь», — рассказал генеральный директор управляющей компании «АнтрацитИнвестПроект» Сергей Пекус.