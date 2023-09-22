Строительство ледового дворца в районе Ясенево города Москвы завершено
Дворец спорта построили по уникальному проекту: в нем есть две ледовые арены, способные трансформироваться в хоккейные поля.
Там можно проводить мероприятия разного формата: соревнования по фигурному катанию, хоккейные матчи, а также ледовые шоу.
Кроме ледовых арен, в спорткомплексе оборудовали большое количество залов: тренировочный, тренажерный, акробатический, хореографические. Также создали реабилитационный блок с зоной водных процедур. В результате у спортсменов появились идеальные условия для тренировок и восстановления.
Территорию возле ледового дворца обустроили: там появилось комфортное место для прогулок. Для участников соревнований и гостей также организовали парковку, рассчитанную на 100 автомобилей и автобусов.
- Золотая осень в парках Москвы
- «Урал»: новинки автотехники
- Ракета «Союз-2.1б» вывезена на стартовый комплекс Восточного
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
22.09.2321:25:53