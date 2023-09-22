Строительство ледового дворца в районе Ясенево города Москвы завершено

Дворец спорта построили по уникальному проекту: в нем есть две ледовые арены, способные трансформироваться в хоккейные поля.

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Там можно проводить мероприятия разного формата: соревнования по фигурному катанию, хоккейные матчи, а также ледовые шоу.

Кроме ледовых арен, в спорткомплексе оборудовали большое количество залов: тренировочный, тренажерный, акробатический, хореографические. Также создали реабилитационный блок с зоной водных процедур. В результате у спортсменов появились идеальные условия для тренировок и восстановления.

Территорию возле ледового дворца обустроили: там появилось комфортное место для прогулок. Для участников соревнований и гостей также организовали парковку, рассчитанную на 100 автомобилей и автобусов.

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru

© www.mos.ru