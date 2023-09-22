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Фотофакты

Строительство ледового дворца в районе Ясенево города Москвы завершено

Дворец спорта построили по уникальному проекту: в нем есть две ледовые арены, способные трансформироваться в хоккейные поля.

 © www.mos.ru

Там можно проводить мероприятия разного формата: соревнования по фигурному катанию, хоккейные матчи, а также ледовые шоу.

Кроме ледовых арен, в спорткомплексе оборудовали большое количество залов: тренировочный, тренажерный, акробатический, хореографические. Также создали реабилитационный блок с зоной водных процедур. В результате у спортсменов появились идеальные условия для тренировок и восстановления.

Территорию возле ледового дворца обустроили: там появилось комфортное место для прогулок. Для участников соревнований и гостей также организовали парковку, рассчитанную на 100 автомобилей и автобусов.

 © www.mos.ru

 © www.mos.ru

 © www.mos.ru

 © www.mos.ru

 © www.mos.ru

 © www.mos.ru

 © www.mos.ru

 © www.mos.ru

 © www.mos.ru

 © www.mos.ru
Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/6299/10095050/

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фотофакты, новая спортивная инфраструктура, ледовый дворец, Москва, Ясенево
  • Нет аватара Лексур
    22.09.2321:25:53

    А ледовые арены разве не являются и хоккейными полями, по совместительству?

    #1268925
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