Белоярская АЭС: переход на импортозамещенную операционную систему

Пользователи Белоярской АЭС практически полностью перешли на отечественную импортозамещенную операционную систему.

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За три года специалисты атомной станции и Консист-ОС перевели 2000 служебных компьютеров на Astra Linux.

На новой системе сотрудники могут выполнять большинство привычных задач: распланировать материальные потоки, организовать будущие модернизации и строительные работы, вести документооборот. Переход на новую систему проходил поэтапно в течение трех лет. Сначала специалисты отдела информационно-коммуникационных технологий собирали данные: какими программами пользуются, какие задачи они выполняют, какие есть программные альтернативы. Затем настраивали Astra Linux под нужды пользователей.

Для сотрудников атомной станции переход занимал не больше четырех часов. За это время специалист Консист-ОС выполнял индивидуальную настройку рабочего места и проводил инструктаж. Чтобы освоение новой системы проходило комфортнее для работников, было организовано дополнительное обучение.

«Недавно разработчик Astra Linux предоставил новую версию операционной системы, в ней устранены большинство наших замечаний. Сейчас завершаем обновление, чтобы сотрудники могли с большим удобством пользоваться компьютером. Переход на Astra Linux — видимая верхушка айсберга, теперь перед нами стоит более крупная задача: полный переход на российское компьютерное оборудование», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Операционная система Astra Linux внедряется на всех атомных станциях России и более 10 дочерних предприятий концерна «Росэнергоатом». На текущий момент на импортозамещенную операционную систему переведено более 37000 пользователей электроэнергетического дивизиона.