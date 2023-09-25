Запущено серийное производство МС-21
Совсем тихо, никому незаметно, с максимальным игнором СМИ, как и положено великому событию, в России запустили серийное производство МС-21.
Причем, запустили уже давно. Сейчас уже 18 лайнеров находятся в разной степени готовности, пять планеров уже готовы и началась установка оборудования. Эта новость тихонько появилась в интервью Генерального директора «Яковлева» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) Андрея Богинского, которое он дал ТАСС.
Основные моменты:
▪️ «Яковлев» изготавливает первые серийные машины МС-21. Сейчас в производстве 18 этих самолетов (шесть из них должны пополнить парк «Аэрофлота», еще 12 — «России»). Они все находятся в разной стадии производства. Первые пять планеров уже готовы, собраны, началась установка отечественных систем и агрегатов.
▪️ Поставки МС-21 начнутся с 2024 года.
▪️ Первые два серийных SJ-100 будут готовы в этом году.
Кстати, я был на заводе «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре и лично видел порядка десятка новых импортозамещенных SJ-100 в разной степени готовности, их активно строят не дожидаясь окончания испытаний этой версии лайнера.
Не верите? Скоро будут и фото и видео доказательства, я даже побывал в кабине одного из строящихся лайнеров, производственные мощности завода на пределе возможностей.
Автор: Роман Ковригин
- Ростех впервые показал беспилотную модификацию истребителя Су-75
- Российские учёные разработали сверхпрочные термостойкие материалы для авиации
- Все три SSJ-New на одном фото
25.09.2312:48:13
25.09.2313:16:07
25.09.2313:51:39
25.09.2314:02:57
25.09.2315:06:48
25.09.2313:25:11