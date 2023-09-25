Запущено серийное производство МС-21

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Совсем тихо, никому незаметно, с максимальным игнором СМИ, как и положено великому событию, в России запустили серийное производство МС-21.

Причем, запустили уже давно. Сейчас уже 18 лайнеров находятся в разной степени готовности, пять планеров уже готовы и началась установка оборудования. Эта новость тихонько появилась в интервью Генерального директора «Яковлева» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) Андрея Богинского, которое он дал ТАСС.

Основные моменты:

▪️ «Яковлев» изготавливает первые серийные машины МС-21. Сейчас в производстве 18 этих самолетов (шесть из них должны пополнить парк «Аэрофлота», еще 12 — «России»). Они все находятся в разной стадии производства. Первые пять планеров уже готовы, собраны, началась установка отечественных систем и агрегатов.

▪️ Поставки МС-21 начнутся с 2024 года.

▪️ Первые два серийных SJ-100 будут готовы в этом году.

Кстати, я был на заводе «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре и лично видел порядка десятка новых импортозамещенных SJ-100 в разной степени готовности, их активно строят не дожидаясь окончания испытаний этой версии лайнера.

Не верите? Скоро будут и фото и видео доказательства, я даже побывал в кабине одного из строящихся лайнеров, производственные мощности завода на пределе возможностей.

Автор: Роман Ковригин