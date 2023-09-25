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Авиация

Запущено серийное производство МС-21

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Совсем тихо, никому незаметно, с максимальным игнором СМИ, как и положено великому событию, в России запустили серийное производство МС-21.

Причем, запустили уже давно. Сейчас уже 18 лайнеров находятся в разной степени готовности, пять планеров уже готовы и началась установка оборудования. Эта новость тихонько появилась в интервью Генерального директора «Яковлева» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) Андрея Богинского, которое он дал ТАСС.

Основные моменты:

▪️ «Яковлев» изготавливает первые серийные машины МС-21. Сейчас в производстве 18 этих самолетов (шесть из них должны пополнить парк «Аэрофлота», еще 12 — «России»). Они все находятся в разной стадии производства. Первые пять планеров уже готовы, собраны, началась установка отечественных систем и агрегатов.

▪️ Поставки МС-21 начнутся с 2024 года.

▪️ Первые два серийных SJ-100 будут готовы в этом году.

Кстати, я был на заводе «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре и лично видел порядка десятка новых импортозамещенных SJ-100 в разной степени готовности, их активно строят не дожидаясь окончания испытаний этой версии лайнера.

Не верите? Скоро будут и фото и видео доказательства, я даже побывал в кабине одного из строящихся лайнеров, производственные мощности завода на пределе возможностей.

Автор: Роман Ковригин
Источник: https://dzen.ru/a/ZQ0fFa6kuBSFlsNY

перспективные разработки, авиация, МС-21
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    25.09.2312:48:13

    Тихо и незаметно мы входим в новую эпоху российской авиации.

    #1268989
    • Нет аватара termometrix
      25.09.2313:16:07

      Уникальный момент здесь состоит в том, что почти нет других стран мира, которые самостоятельно разрабатывают и производят совершенно новые самолеты, столь сложную технику последнего поколения в авиации.Желаем удачи в начинании!

      #1268993
      • Holso Stitchred Holso Stitchred
        25.09.2313:51:39

        На самом деле, я не уверен, что даже США сейчас могут с нуля разработать и полностью произвести целый авиационный комплекс, включающий себя линейку самолетов, ряд двигателей и многочисленные системы. Давайте будем в равной степени ценить труд высококлассных российских инженеров, управленцев и представителей рабочих профессий. Кстати, думаю, сильная шумиха в связи с новостью не нужна. Будем радоваться и рукоплескать, когда успешно приземлится n-нный МС-21 с пассажирами на борту.

        #1268998
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          25.09.2314:02:57

          Будем радоваться и рукоплескать, когда успешно приземлится n-нный МС-21 с пассажирами на борту.

          Это уже не так и важно. Дело техники.

          Главное как раз в этом — в запуске массового производства российских самолётов.

          #1269000
        • Нет аватара termometrix
          25.09.2315:06:48

          Будем радоваться и рукоплескать, когда успешно приземлится n-нный МС-21 с пассажирами на борту.

          Безусловно.Но сама попытка создать собственные российские лайнеры вместе со всеми компонентами заслуживает уважения.

          На самом деле, я не уверен, что даже США сейчас могут с нуля разработать и полностью произвести целый авиационный комплекс, включающий себя линейку самолетов, ряд двигателей и многочисленные системы.

          Они даже не пробуют, потому что знают,что подобная столь сложная техника создается в рамках международной кооперации между фирмами-производителями компонентов и оборудования.Создание полностью самостоятельного гражданского самолета-дорогое, рискованное и сложное дело,которое поглощает трудовые,финансовые и технологические ресурсы за счет других отраслей и разработок,но у нас,увы,нет другого выбора, кроме как быть самодостаточными в этой сфере.В перспективе в области гражданского самолетостроения мы можем и должны сотрудничать с другими дружественными странами остального мира.

          Отредактировано: termometrix~15:09 25.09.23
          #1269004
  • Нет аватара Argonaft
    25.09.2313:25:11

    Совсем тихо, никому незаметно, с максимальным игнором СМИ, как и положено великому событию,

    Кто б сомневался!

    Вот если б не получилось, сейчас бы наперегонки смаковали русскую рукожопость!

    А от адекватных людей.новости +!

    #1268995
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