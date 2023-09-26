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Образование

В Великом Новгороде состоялось открытие первой очереди ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай»

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В двух корпусах общей площадью более 18 тысяч квадратных метров располагаются научные лаборатории Передовой инженерной школы, резиденты ИНТЦ. В ближайшее время здесь откроется кампус образовательного проекта «Школа 21». Уже сейчас на площадях ИНТЦ идет образовательная и научно-техническая деятельность. В ближайших планах — проектирование и строительство лабораторного корпуса полупроводникового материаловедения, благоустройство рекреационной территории рядом с объектами ИНТЦ.

 © gpvn.ru

 © vnru.ru

 © firpo.ru

 © novsu.ru

В ИНТЦ «Валдай» открылась «Школа 21» Сбербанка

 © novsu.ru

На площадке Новгородского университета ИНТЦ «Валдай» начала работать «Школа 21» — бесплатная школа программирования. Её открыл Сбер в партнёрстве с правительством Новгородской области и НовГУ.

Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде стал первым в Северо-Западном федеральном округе и пятым в России. Новгородская «Школа 21» даёт возможность каждому желающему старше 18 лет получить сильные навыки программирования и востребованную профессию в ИТ-сфере.

 © novsu.ru

Обучение в «Школе 21» пользуется высоким спросом. Первый отборочный интенсив, «бассейн» уже проходят 138 человек из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова, Твери, Ижевска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Белгорода и других городов России. Всем иногородним участникам доступно бесплатное проживание в общежитии НовГУ. Большинство обучающихся — студенты, однако среди участников есть и семейные пары, родители с детьми.

 © novsu.ru
Источник: https://firpo.ru/press/news/v-velik...lektualnaya-elektronika-valday.html

образование, информационные технологии, Новгородская область
  • alex4spb alex4spb
    26.09.2317:37:16

    место там вообще шикарное, рядом исторический центр, р.Волхов, напротив Антониев монастырь.    

    был там этим летом. первую очередь ИНТЦ открывали в августе.

    #1269112
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