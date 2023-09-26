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В двух корпусах общей площадью более 18 тысяч квадратных метров располагаются научные лаборатории Передовой инженерной школы, резиденты ИНТЦ. В ближайшее время здесь откроется кампус образовательного проекта «Школа 21». Уже сейчас на площадях ИНТЦ идет образовательная и научно-техническая деятельность. В ближайших планах — проектирование и строительство лабораторного корпуса полупроводникового материаловедения, благоустройство рекреационной территории рядом с объектами ИНТЦ.

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В ИНТЦ «Валдай» открылась «Школа 21» Сбербанка

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На площадке Новгородского университета ИНТЦ «Валдай» начала работать «Школа 21» — бесплатная школа программирования. Её открыл Сбер в партнёрстве с правительством Новгородской области и НовГУ.

Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде стал первым в Северо-Западном федеральном округе и пятым в России. Новгородская «Школа 21» даёт возможность каждому желающему старше 18 лет получить сильные навыки программирования и востребованную профессию в ИТ-сфере.

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Обучение в «Школе 21» пользуется высоким спросом. Первый отборочный интенсив, «бассейн» уже проходят 138 человек из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова, Твери, Ижевска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Белгорода и других городов России. Всем иногородним участникам доступно бесплатное проживание в общежитии НовГУ. Большинство обучающихся — студенты, однако среди участников есть и семейные пары, родители с детьми.

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