На предприятиях ГК «Оптикэнерго» запущены литейное производство и цех по производству кабелей

© stolica-s.su

В группе компаний «Оптикэнерго» в Саранске заработали две новые промышленные площадки.

На ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» в августе 2023 года завершён ввод в эксплуатацию нового цеха площадью две тысячи квадратных метров по проекту «Производство кабелей различных модификаций, в том числе огнестойких, безгалогенных с гибкими жилами и тросов из плакированной проволоки». Будет создано 55 новых рабочих мест. Ожидаемая выручка — 100 миллионов рублей месяц.

© metalinfo.ru

В рамках импортозамещения в новом цехе будет производится кабели для телекоммуникационного оборудования. Кабель предназначен для использования в работе базовых станций зарубежных производителей телекоммуникационного оборудования NOKIA, ERICSSON и HUAWEI. В настоящее время, в связи с санкционной политикой, этот кабель является единственной альтернативой для подключения базовых станций к источникам питания. Кабель положительно зарекомендовал себя в одной из ведущих российских телекоммуникационных компаний — ПАО «МТС», в настоящее время выполняется заказ на поставку кабеля в ПАО «Вымпелком».

Также будет производиться дорожный трос коррозионностойкий марки ДТК, который используется для разделения дорожных полос. Согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги», ресурс дороги должен быть увеличен с 10 до 25 лет. Производимый «ЭМ-КАБЕЛЕМ» трос изготавливается из стальной проволоки, плакированной алюминием, которая не подвержена коррозии, тем самым срок эксплуатации дорожного ограждения увеличивается в несколько раз, до 30 лет. Московский автомобильно-дорожный Государственный технический университет всесторонне исследовал плакированный трос и подтвердил: «Эксплуатационные характеристики и надежность троса значительно превышают аналоги импортного производства». Дорожный трос вошел в Реестр Минтранса «Реестр новых и наилучших технологий». На объекты дорожной инфраструктуры России поставлено более 200 километров. Трос ранее поставлялся в Россию из Германии, Швеции и Китая.

Будут производиться кабели акустические для звуковоспроизводящей аппаратуры в салоне автомобиля. Силовые кабели 6-го класса гибкости запатентованной марки emflex — аналог немецких кабелей. Кабель широко применяется на крупных металлургических предприятиях: НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Объединенная металлургическая компания, Северсталь, а также на предприятиях ГК «ГАЗ», горнодобывающей промышленности и др. отраслях.

© stolica-s.su

© stolica-s.su

Второй проект реализован на предприятии «ЭМ-КАТ», где организовано литейное производство по новой технологии.

© www.metalinfo.ru

Её преимущества — невысокая стоимость литья, высокая точность получаемой продукции, возможность изготовления изделий со сложной пространственной конфигурацией, пр. Производственные возможности новой площадки позволяют удовлетворить спрос в различных отраслях — это железнодорожный транспорт и подвижной состав метрополитена, автокомпоненты, сельхозтехника, запорная арматура, энергетика, др.

Мощности нового цеха — три тысячи тонн литья в год. Будет создано около 200 новых рабочих мест (на сегодня уже принято 49 человек).

Оба проекта реализованы при поддержке Фонда развития промышленности, отмечается в сообщении.

Группа Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» основана в 2009 году и на сегодняшний день включает 22 предприятия: бизнес развивается в сфере промышленного производства, оказания сертификационных, транспортных, медицинских услуг, а также включает в себя косметологию, общественное питание, туристическое направление.

ООО «ЭМ-Кабель» занимается выпуском традиционных кабелей и проводов, электрических кабелей для сверхопасных сред (атомных станций, нефтехимических заводов, угольных шахт, кабели, не поддерживающие горение), а также высоковольтные провода повышенной надежности, долговечности и электропроводности.

Основным направлением ООО «ЭМ-КАТ» стало изготовление катанки из алюминиевых сплавов.

© stolica-s.su

https://emcable...o-ooo-em-kabel/

https://tass.ru...ipgcap705762444

https://stolica...frz0skv85231067