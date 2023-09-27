На Амурском СЗ спустили на воду МРК «Ржев» и «Удомля» проекта 22800
Церемония спуска на воду малых ракетных кораблей «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 «Каракурт» состоялась на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край).
МРК проекта 22800 строятся на четырех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса — судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область), АСЗ и двух предприятиях судостроительной корпорации «Ак Барс». Четыре МРК этого проекта переданы ВМФ РФ, строятся еще 12 кораблей.
Основное ударное оружие МРК проекта 22800 — универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс».
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