На Амурском СЗ спустили на воду МРК «Ржев» и «Удомля» проекта 22800

Церемония спуска на воду малых ракетных кораблей «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 «Каракурт» состоялась на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край).

© portnews.ru

МРК проекта 22800 строятся на четырех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса — судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область), АСЗ и двух предприятиях судостроительной корпорации «Ак Барс». Четыре МРК этого проекта переданы ВМФ РФ, строятся еще 12 кораблей.

© portnews.ru

Основное ударное оружие МРК проекта 22800 — универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс».

© portnews.ru

© portnews.ru