Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

На Амурском СЗ спустили на воду МРК «Ржев» и «Удомля» проекта 22800

Церемония спуска на воду малых ракетных кораблей «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 «Каракурт» состоялась на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край).

 © portnews.ru

МРК проекта 22800 строятся на четырех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса — судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область), АСЗ и двух предприятиях судостроительной корпорации «Ак Барс». Четыре МРК этого проекта переданы ВМФ РФ, строятся еще 12 кораблей.

 © portnews.ru

Основное ударное оружие МРК проекта 22800 — универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс».

 © portnews.ru

 © portnews.ru
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...ketnye_korabli_rzhev_i_udomlya.html

Амурский судостроительный завод, Хабаровский край, малый ракетный корабль, 22800
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,