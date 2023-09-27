В Москве открыли после реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей

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На юге столицы открыто движение по реконструированной развязке на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Работы здесь начались в мае 2021 года и завершились на 16 месяцев раньше срока.

Теперь все съезды с развязки — направленные, не пересекающиеся с другими. До этого пересечение МКАД и Липецкой улицы представляло собой классическую развязку клеверного типа, где потоки машин постоянно тормозили друг друга. Эта реконструкция — часть программы модернизации МКАД. Всего в Москве реконструируют или построят заново 22 развязки. Часть из них уже готовы

Работы на Липецкой развязке начались в 2021 году. Помимо замены съездов на самой развязке, провели реконструкцию МКАД между 26-м и 31-м км. Всего в рамках проекта было построено около 7 км дорог, включая тоннель под трассой М-4 «Дон» с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу, шесть путепроводов, три новых съезда.

© mos.ru

Теперь машины по МКАД в этом месте могут двигаться в несколько раз быстрее в часы пик. По оценкам специалистов, прилегающий участок МКАД разгрузится на 11-12%, Липецкая улица в сторону области — на 13%, трасса М-4 в сторону центра — на 9%.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru