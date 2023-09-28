В Чувашии на Козловском комбинате автофургонов открыт новый цех

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Цех автофургонов в Козловке был построен за меньше чем год и оснащён современным оборудованием. Этот успех подтверждает возрождение Козловского комбината автофургонов. За год выпуск продукции удвоился, а количество рабочих мест увеличилось почти в 1,8 раза.

Увеличение производственных площадей позволит увеличить выпуск продукции до 120 единиц в месяц. В сборочном цехе производится сборка и доработка кузовов-фургонов, а также установка и выпуск готовых продуктов на шасси. Цех оборудован двумя линиями сборки и окрасочной камерой. Также установлена дождевальная камера для проверки кузовов на герметичность.

В этом году также было закуплено оборудование для новых производственных цехов, административное здание было построено, и в настоящее время строится столовая для сотрудников предприятия.

ООО «Автофургон» осуществляет крупные проекты для различных отраслей, таких как нефтегазовая, горно-металлургическая, телекоммуникационная и транспортная.

© grani21.ru

© grani21.ru

© grani21.ru

© grani21.ru

© grani21.ru