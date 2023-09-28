В Кумторкалинском районе Дагестана введён в эксплуатацию современный тепличный комплекс

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В Кумторкалинском районе сдан в эксплуатацию современный тепличный комплекс.

Управляющий директор Магомед Гасанбегов рассказал, что общая площадь тепличного комплекса составляет 5 га. Два года назад вводили в строй 1 га теплицы, убедившись в целесообразности расширения, в этом году ввели в эксплуатацию еще 4 га", — говорится в сообщении.

Тепличный комплекс оборудован современными инженерными системами, такими как системы туманообразования, капельного полива и автоматического управления микроклиматом. Эти технологии позволяют поддерживать оптимальный микроклимат для выращивания овощей.

На половине теплицы в комплексе выращивают розовые помидоры, а также начали выращивать томаты черри, которые пользуются спросом на рынке. Другая половина теплицы предназначена для выращивания огурцов, и на этот вид овощей также есть спрос.

В 2022 году в Дагестане было произведено 71,7 тысячи тонн тепличных овощей, что является вторым по объему показателем в Южном федеральном округе. Особенностью дагестанского тепличного овощеводства является специализация на выращивании томатов.

Более 75% произведенных в республике тепличных овощей приходится на томаты, в то время как по всей России этот показатель составляет 47%. Теперь дагестанские фермеры успешно выращивают розовые помидоры, которые являются более сложными для культивации, но весьма востребованными на рынке.

В регионе существует более 600 гектаров тепличных хозяйств, преимущественно в личных подсобных хозяйствах населения. Лидирующими районами по площади теплиц являются Карабудахкентский, Каякентский, Дербентский, Кумторкалинский районы и пригород Махачкалы.

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