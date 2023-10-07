«Уральская сталь» выходит на премиальный рынок высокопрочного проката
«Уральская Сталь», расположенная в Новотроицке Оренбургской области, разработала и освоила технологию производства листового проката из новой высокопрочной свариваемой стали марки «WeldUS 690».
Премиальная продукция ориентирована на потребности машиностроителей в высокопрочном прокате.
Название нового бренда стали «WeldUS 690» отражает назначение металла и ее изготовителя, где weld — сварка, US — Уральская Сталь, 690 — минимальный предел текучести в МПа.
Новая сталь «WeldUS 690"сочетает высокую прочность, высочайшую ударную вязкость при температурах до -70°С, при этом не трескается при сгибании и хорошо сваривается. Также были учтены ужесточенные требования потребителей к плоскостности. Сталь «WeldUS 690» производится в соответствии со стандартом организации СТО 13657842-57-2023.
Опытно-промышленная партия была отгружена потребителю, получила положительные отзывы, в настоящее время выполняются первые коммерческие заказы.
В планах — освоение еще более высокопрочной износостойкой стали «HardUS» с выводом на рынок новой брендированной линейки.
- Уралмаш-ГО освоил производство передвижных миксеров
- В ЮУрГУ разработан метод сварки коррозионностойкой кортеновской стали
- Челябинский металлургический комбинат отгрузил заказчикам новую продукцию — трамвайные рельсы
07.10.2321:43:54