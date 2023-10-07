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Производство

«Уральская сталь» выходит на премиальный рынок высокопрочного проката

 © metalinfo.ru

«Уральская Сталь», расположенная в Новотроицке Оренбургской области, разработала и освоила технологию производства листового проката из новой высокопрочной свариваемой стали марки «WeldUS 690».

Премиальная продукция ориентирована на потребности машиностроителей в высокопрочном прокате.

Название нового бренда стали «WeldUS 690» отражает назначение металла и ее изготовителя, где weld — сварка, US — Уральская Сталь, 690 — минимальный предел текучести в МПа.

Новая сталь «WeldUS 690"сочетает высокую прочность, высочайшую ударную вязкость при температурах до -70°С, при этом не трескается при сгибании и хорошо сваривается. Также были учтены ужесточенные требования потребителей к плоскостности. Сталь «WeldUS 690» производится в соответствии со стандартом организации СТО 13657842-57-2023.

Опытно-промышленная партия была отгружена потребителю, получила положительные отзывы, в настоящее время выполняются первые коммерческие заказы.

В планах — освоение еще более высокопрочной износостойкой стали «HardUS» с выводом на рынок новой брендированной линейки.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/153506

металлургия, "Уральская сталь", Оренбургская область
  • Clausson Clausson
    07.10.2321:43:54

    WeldUS 690″ …износостойкой стали «HardUS

    Это просто отлично. Важное импортозамещение шведов и финнов.

    Но… не очень, с моей точки зрения, грамотное маркетинговое решение.

    WeldUS и HardUS явно отсылает к шведским маркам WeldOX и HardOX (обе марки принадлежат компании SSAB).

    Вкусовщина с моей стороны, но не нравится.

    Отредактировано: Clausson~21:45 07.10.23
    #1269729
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