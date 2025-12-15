Оренбургские инженеры запустили первую отечественную линию по убою свиней
На мясоперерабатывающем заводе группы «Черкизово» в Пензе введена в эксплуатацию первая отечественная линия по убою свиней.
Она была создана предприятием «ОренКлип» — оренбургским производителем оборудования для мясопереработки.
Длина линии составляет около 150 метров, плюс около 1,5 км — в камерах шоковой заморозки. Производительность линии — 240 голов в час с возможностью увеличения.
Запуск нового оборудования позволит увеличить производственные мощности завода и существенно повысить эффективность выпуска высококачественной продукции для российского потребителя.
При поддержке фондов компания «ОренКлип» запустила на территории особой экономической зоны «Оренбуржье» серийное производство автоматизированного и роботизированного оборудования для мясоперерабатывающей промышленности. Общие инвестиции в организацию производства превысили 281 млн рублей.
Большинство проектов по импортозамещению промышленной продукции в Оренбургской области реализуется с помощью льготных займов федерального и регионального фондов развития промышленности.
— Более70 технических специалистов работали над монтажом и пусконаладкой оборудования. Интеграция десятков единиц современного автоматизированного оборудования была выполнена в сжатые сроки. Мы демонтировали старое оборудование производительностью 180 голов в час и на той же площади запустили современную автоматическую линию большей производительности — точно в срок, — подчеркнул учредитель компании «ОренКлип» Михаил Иванов.
Технические характеристики линии адаптированы под производственные условия заказчика с учётом конфигурации здания и расположения цехов.
