РЖД запустили двухпутное движение на одном из перегонов в Хакасии

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РЖД открыли двухпутное движение на перегоне Казановская — Биркчул в Хакасии. Он находится на участке Междуреченск — Тайшет, с которого начинается Восточный полигон, сообщает телеграм-канал холдинга.

«Меньше чем за два года выполнили, не останавливая движение, огромный объём работ: уложили почти 25 км новых путей и 14 стрелочных переводов с системой защиты от снежных заносов, удлинили восемь путей на станциях Казановская и Биркчул до 1050 м для приёма длинносоставных и тяжеловесных поездов, возвели восемь железобетонных мостов», — говорится в сообщении.

Теперь через перегон можно будет пропускать в три раза больше поездов, они будут без остановки разъезжаться на двухпутном отрезке. Новая инфраструктура позволит увеличить вывоз сырья с угледобывающих предприятий региона.

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