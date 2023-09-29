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Электроника, электротехника и приборы

НПП «Пульсар»: первые отечественные фотомодули на кристалле для высокоточного оружия

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния.

 © ruselectronics.ru

Они «видят» объекты в любое время суток и способны формировать как черно-белое, так и цветное изображение.

Новинка, полностью созданная из российских комплектующих, может применяться в составе систем видеомониторинга, сканирования, а также для наведения высокоточного оружия.

Каждый модуль представляет собой кристалл, на котором смонтирована матрица фоточувствительных элементов, 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь и генератор сигналов, управляемый интерфейсом передачи данных (SPI). Для получения цветного изображения на поверхность матрицы нанесен RGB-фильтр Байера. Устройство формирует картинку разрешением 1280×1024 пикселя, что позволяет отображать детали с высокой четкостью.

Новые российские модули отличаются низким энергопотреблением в 60 мВ и «видят» в диапазоне 400-900 нм, что соответствует требованиям Минобороны, предъявляемым к подобной продукции. Это позволяет использовать данные фотоприемники для получения качественного изображения в любое время суток.

Модули созданы специалистами НПП «Пульсар» (входит в «Росэлектронику») по инициативе Минпромторга РФ.

«При создании фотоприемников нам удалось добиться актуальных фотоэлектрических характеристик на уровне зарубежных аналогов, используя только российские компоненты. Найденные технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения. В частности, до конца 2023 года НПП „Пульсар“ планирует представить на основе этих модулей миниатюрную камеру для технического зрения», — заявил генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой.

Справка:

Фотомодули созданы по технологии комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник. Это наиболее распространенная в настоящее время технология построения интегральных микросхем с использованием полевых транзисторов с изолированным затвором и каналами разной проводимости. Отличительной особенностью таких схем является крайне малое энергопотребление в статическом режиме и высокое быстродействие.
Источник: https://ruselectronics.ru/news/2543...talle-dlya-vysokotochnogo-oruzhiya/

электроника, фотомодули, системы видеомониторинга, системы сканирования, высокоточное оружие, НПП «Пульсар», Росэлектроника, Москва
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    29.09.2313:51:27

    К этой новости:

    Минобороны выдало премии за уничтоженные танки Leopard

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    Награды вручили командиру 122-мм гаубицы Д-30 с позывным «Степа» и оператору БПЛА с позывным «Гамлет».

    "Работали, как обычно: пришли координаты цели, весь расчет быстро сработал. Навелись, выстрелили, нас скорректировали. Вторым снарядом попали в гусеницу танка и остановили его, — рассказал артиллерист. — Как показала наша стрельба, не такой уж он и хваленый. Так же остановился, как и все другое останавливается".

    У противника много западной техники, и вся она поражается нашими «Ланцетами», поддержал коллегу оператор БПЛА: «Не только Leopard — польские самоходки Crab хорошо бьются. Теперь ждем американские Abrams, будем встречать».

    #1269281
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    29.09.2313:57:21

    Для меня это суперновость !!!

    Это большой успех российской фотозлектроники!

    Важно очень что все в технологии CMOS — зто сильно все упрощает — там и матрица фоточувствительных элементов и 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь и генератор сигналов, управляемый интерфейсом передачи данных.

    Недаром Собянин в своей инаугурационной речи сказал о Москве как центре электроники, фотоники и т. д.

    Фотоника это будущее!!!

    #1269282
  • Аlex М Аlex М
    29.09.2317:54:24

    Это ПЗС матрица? «позволяет отображать детали» — отображать куда? Речь про ПЗС матрицу с встроенным цифровым интерфейсом?

    #1269318
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