НПП «Пульсар»: первые отечественные фотомодули на кристалле для высокоточного оружия
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния.
Они «видят» объекты в любое время суток и способны формировать как черно-белое, так и цветное изображение.
Новинка, полностью созданная из российских комплектующих, может применяться в составе систем видеомониторинга, сканирования, а также для наведения высокоточного оружия.
Каждый модуль представляет собой кристалл, на котором смонтирована матрица фоточувствительных элементов, 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь и генератор сигналов, управляемый интерфейсом передачи данных (SPI). Для получения цветного изображения на поверхность матрицы нанесен RGB-фильтр Байера. Устройство формирует картинку разрешением 1280×1024 пикселя, что позволяет отображать детали с высокой четкостью.
Новые российские модули отличаются низким энергопотреблением в 60 мВ и «видят» в диапазоне 400-900 нм, что соответствует требованиям Минобороны, предъявляемым к подобной продукции. Это позволяет использовать данные фотоприемники для получения качественного изображения в любое время суток.
Модули созданы специалистами НПП «Пульсар» (входит в «Росэлектронику») по инициативе Минпромторга РФ.
«При создании фотоприемников нам удалось добиться актуальных фотоэлектрических характеристик на уровне зарубежных аналогов, используя только российские компоненты. Найденные технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения. В частности, до конца 2023 года НПП „Пульсар“ планирует представить на основе этих модулей миниатюрную камеру для технического зрения», — заявил генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой.
Справка:
Фотомодули созданы по технологии комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник. Это наиболее распространенная в настоящее время технология построения интегральных микросхем с использованием полевых транзисторов с изолированным затвором и каналами разной проводимости. Отличительной особенностью таких схем является крайне малое энергопотребление в статическом режиме и высокое быстродействие.
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