В Тюмени торжественно открыли обновленный сквер Болгаро-Советской дружбы

© avatars.dzeninfra.ru

Теперь жители района могут отдыхать и прогуливаться в сквере, а также проводить спортивные тренировки.

Здесь оформлены пешеходные дорожки тротуарной плитой завода «Поревит», установлены малые архитектурные формы, воркаут зона для тренировок и два арт-объекта.

© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru