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Города и сёла России

В Тюмени торжественно открыли обновленный сквер Болгаро-Советской дружбы

 © avatars.dzeninfra.ru

Теперь жители района могут отдыхать и прогуливаться в сквере, а также проводить спортивные тренировки.

Здесь оформлены пешеходные дорожки тротуарной плитой завода «Поревит», установлены малые архитектурные формы, воркаут зона для тренировок и два арт-объекта.

 © avatars.dzeninfra.ru

 © avatars.dzeninfra.ru

 © avatars.dzeninfra.ru

 © avatars.dzeninfra.ru

 © avatars.dzeninfra.ru

 © avatars.dzeninfra.ru
Источник: https://dzen.ru/a/ZMjEgzw0hzqmmj6M

благоустройство, общество, Тюменская область
  • Badassgoliath Badassgoliath
    29.09.2317:37:14

    сквер Болгаро-Советской дружбы

    Сквер-то хороший. А вот дружба с болгарами…

    #1269314
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