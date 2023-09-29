В Тюмени торжественно открыли обновленный сквер Болгаро-Советской дружбы
Теперь жители района могут отдыхать и прогуливаться в сквере, а также проводить спортивные тренировки.
Здесь оформлены пешеходные дорожки тротуарной плитой завода «Поревит», установлены малые архитектурные формы, воркаут зона для тренировок и два арт-объекта.
Источник: https://dzen.ru/a/ZMjEgzw0hzqmmj6M
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