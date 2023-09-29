«ИЭК ХОЛДИНГ» открыл в Троицке завод по производству телекоммуникационных кабелей

Производственный комплекс, выпускающий кабельную продукцию, начал работу в городском округе Троицк (г. Москва). Проект реализовала инжиниринговая компания ООО «ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ», которая входит в ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (коммерческое название IEK GROUP). Новое производство организовано с привлечением гранта Московского инновационного кластера.

Производство в Троицке специализируется на выпуске кабеля витая пара (LAN-кабель) под брендом ITK. Продукция будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте. Площадь завода составляет 2500 м2, производственные мощности — 10 тыс. упаковок или 3000 км кабеля в месяц. Планируется, что уже на первом этапе объем производства на новой площадке составит до 1 млрд рублей в год.

Реализация данного проекта позволит увеличить долю LAN-кабеля российского производства на телекоммуникационном рынке, обеспечить бесперебойную и оперативную поставку кабельной продукции ITK конечным потребителям.

LAN-кабель (Local Area Network) используется для передачи сигнала, в его основе лежит несколько пар скрученных между собой проводов. Каждая пара предназначена для одного сигнала — передаваемого или принимаемого. Кабель позволяет передавать данные на скоростях до 1 Гбит/с с полосой пропускания до 100 МГц при рабочем напряжении до 48 В.

Основным потребителем LAN-кабелей является отрасль телекоммуникаций и информационных технологий, в том числе Интернет, электронная коммерция и др. На сегодняшний день IT-коммуникации России являются одной из важнейших и наиболее активно развивающихся сфер экономики России, что гарантирует высокую востребованность LAN-кабелей российского производства.

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До недавнего времени рынок LAN-кабеля в России формировался в основном за счет импорта (69%). Так, по данным агентства DISCOVERY Research Group, партнера РИА «РосБизнесКонсалтинг», объём российского рынка LAN-кабеля в 2019 г. составил 570 330 км, из них в России было произведено лишь 172 897 км. В 2020 г. ситуация ухудшилась: по данным ассоциации «Электрокабель», объём российского производства LAN-кабеля снизился на 31% по отношению к 2019 году.

Открытие нового производственного комплекса «ИЭК ХОЛДИНГ» позволит увеличить долю LAN-кабеля российского производства на рынке, что соответствует целям и задачам Постановления Правительства России № 2014 от 03.12.2020 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком». Данным постановлением, в частности, предусмотрено увеличение размеров обязательной доли закупок российских товаров, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска импортируемых товаров, с 60% в 2021 г. до 80% в 2023 г.

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