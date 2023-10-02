Под Челябинском досрочно открыли новую школу

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Второго октября все без исключения ученики нового образовательного центра № 1 в микрорайоне «Вишневая горка» в посёлке Западный Сосновского района (Челябинская область) смогли приступить к занятиям в новой школе. Для школьников вторых-десятых классов уроки в новом центре стали проводить с 19 сентября, а для первоклассников лишь сегодня.

Напомним, строительство трехэтажной школы в «Вишневой горке» началось в 2021 году. Первого сентября 2023 года в холле образовательного центра прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Но строители еще продолжали устранять недоделки, а администрация получала необходимые документы на право осуществления образовательной деятельности.

Учащиеся вторых-десятых классов с четвертого по 15 сентября учились в очно-заочном формате (11-й класс в образовательном центре не набирали). С 19 сентября школьники (кроме первоклассников) приступили к занятиям в своих новых классах. Первоклассников до настоящего момента возили в школу Кременкуля. Сегодня, второго октября, наконец-то и они смогли сесть за парты в своей новой школе.

Многопрофильный образовательный центр в «Вишневой горке» рассчитан на 1100 человек. В нем предусмотрены инженерные и химико-биологические профили, а также педагогические классы.

Здание состоит из трех связанных между собой блоков. Для учеников начальных классов сформировали 16 классов, шесть кабинетов для проведения дополнительных занятий и шесть классов для рисования, труда и информатики, а также игровые комнаты, продленку со спальнями и собственный спортзал.

Для учеников старших классов построили 28 классов и 15 кабинетов. На втором этаже здания размещены спортзал, хореографический класс и тренажерный зал.

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