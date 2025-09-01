В Челябинской области открылись четыре новые школы
Четыре новые школы открыли двери 1 сентября в Челябинской области.
Это две школы в Челябинске, одна в Магнитогорске и одна в поселке Увельском. Ещё две школы до конца года будут завершены. И плюс к этому еще семь школ находятся в стадии строительства в современных новых микрорайонах.
Новые школы появляются и на месте устаревших. Кроме того, реализуется обширная программа капитальных ремонтов.
1 сентября, в Магнитогорске на Зеленом Логе открылась новая школа. Это здание стало филиалом 54-й школы и является самым современным в городе. Как отметила директор МОУ СОШ №54 Елена Руденко, здание рассчитано на 1224 ребенка. Учебное учреждение оснащено самым передовым оборудованием, а также двумя бассейнами. Сегодня в эту школу пришли 146 первоклассников. В филиале 54-ой будет шесть первых классов от 1А до 1Ж.
В Челябинске открылась новая школа — лицей «Созвездие».
В лицее «Созвездие» будет работать прокурорский кадетский класс. Кабинеты физики, химии, биологии, информатики оборудованы по последнему слову техники. Современные компьютеры, интерактивные доски, электрические потолочные системы с розетками и многое другое для комфортной учебы. Более того здесь есть несколько спортивных залов для занятий спортом и танцами, лаборатории, чтобы заниматься наукой, библиотека (на стены и потолок которой выводится проекция звездного неба!). Коридоры школы оформлены в виде образовательных пространств, на стенах хранится информация о великих ученых, писателях, героях, а также о достопримечательностях Южного Урала и России.
Лицей № 148 входит в число ведущих образовательных учреждений Челябинска. Его выпускники ежегодно показывают высокие результаты на ЕГЭ и становятся победителями различных соревнований.
