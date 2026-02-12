В Агаповском муниципальном округе после масштабного обновления свои двери для учеников распахнули две школы. Капитальный ремонт завершился в Агаповской средней школе № 1 имени П. А. Скачкова и Магнитной средней школе. Работы затронули каждый уголок здания — от инженерных коммуникаций до фасадов и учебных кабинетов.

В Агаповской школе № 1 ремонт стартовал в марте прошлого года. Подрядчики полностью обновили основное здание, где сейчас учатся 565 детей. Общий контингент школы составляет 855 человек. Строители заменили все инженерные системы — отопление, водоснабжение и электросети, отремонтировали кровлю и фасад. В школе установили новые окна и двери, провели внутреннюю отделку. Полностью преобразились учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, санузлы, столовая и пищеблок. На фасаде смонтировали современное освещение и видеонаблюдение, а по периметру территории установили новое ограждение. Школа также оснастилась системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и оповещением.

В Магнитной средней школе обновление затронуло здание старшей школы, где занимаются 237 учеников из 357. Рабочие капитально отремонтировали кровлю перехода и спортивного зала, утеплили кровлю основного здания. Они заменили все инженерные системы и полностью обновили полы: в коридорах уложили керамогранит вместо деревянного покрытия, в классах — линолеум. Фасад здания облицевали керамогранитом, установили новые окна и двери. Кардинально изменились столовая, пищеблок, спортивный и актовый залы. Специалисты также модернизировали локальную вычислительную сеть, системы пожарной и охранной сигнализации, контроля доступа. На территории отремонтировали ограждение, уложили новый асфальт и смонтировали наружное освещение. Кроме того, в школе создали доступную среду для маломобильных учеников.

Оба объекта обновили в рамках регионального проекта «Все лучшее детям», который входит в национальный проект «Молодежь и дети».

Фото: администрация Агаповского округа