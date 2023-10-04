В ЦКБМ открылась лаборатория мехатроники и робототехники

Новая лаборатория располагается на кировской производственной площадке предприятия.

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Цель создания лаборатории — получение необходимых компетенций и референтных решений для реализации перспективных проектов с использованием робототехники, мехатроники и машинного зрения.

Лаборатория укомплектована современным высокотехнологичным оборудованием: промышленными роботами-манипуляторами, 3D-принтерами, системами технического зрения, лазерным сварочным оборудованием, системами для реверс-инжиниринга и мехатронными станциями.

«Современный рынок высокотехнологичного оборудования диктует новые подходы к развитию производства. Сейчас заказчику важно получить референтное, апробированное техническое решение, а также минимизировать сроки его разработки и производства. Выполнение данных требований невозможно без разработки, прототипирования и макетирования пилотных версий новых продуктов в лабораторных условиях», — говорит руководитель лаборатории мехатроники и робототехники ЦКБМ Павел Золотарев.

В рамках договоров в лаборатории уже ведутся работы по испытаниям оборудования, входящего в состав комплекса по переработке твердых радиационных отходов (ТРО), выполняется НИОКР по созданию установок лазерной сварки и дезактивации для линии изготовления твэлов. Также выполняются работы по разработке автоматизированной установки УЗК для нужд ЦКБМ. Материальная база лаборатории позволяет выполнять подготовку специалистов к участию в конкурсах профмастерства Atomskills в компетенциях мехатроника и аддитивные технологии.

Справка: Центральное конструкторское бюро машиностроения основано в 1945 году. ЦКБМ является ведущим предприятием Госкорпорации «Росатом», располагающее многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. ЦКБМ является разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для реакторов ВВЭР. Кроме того, предприятие проектирует и производит герметичные, консольные, питательные, аварийные насосы для атомных станций и широкий спектр дистанционно-управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами. Также компания предлагает технологические решения в области тепловой энергетики, газнефтехимии (СПГ-технологии), судостроения и оборудования заводов по переработке ТКО.

© vk.com

© vk.com