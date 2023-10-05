Более 14,5 км трассы Работки-Порецкое восстановили в Нижегородской области

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Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В Большемурашкинском районе завершился ремонт очередного участка трассы Работки — Порецкое по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в ГУАД Нижегородской области.

Работы были приняты специалистами государственной комиссии. Как отметил глава регионального ведомства Владимир Тужилин, данная автодорога соединяет Нижегородскую область с Чувашией. Кроме того, дорога проходит по Кстовскому, Большемурашкинскому, Княгининскому, Сергачскому, Краснооктябрьскому и Сеченовскому районам. Общая протяженность трассы в Нижегородской области составляет 162 километра. При этом интенсивность движения варьируется от 30 до 50 тысяч автомобилей в сутки.

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Это значимая и очень востребованная магистраль. С 2019 года, когда начал действовать нацпроект «Безопасные качественные дороги», мы постепенно приводим ее в нормативное состояние. Уже отремонтировано более 30 километров. Работы продолжаются и в будущем, — рассказал Тужилин.

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В этом году ремонту подлежит участок протяженностью лишь 1,5 км, однако его ширина составляет от 9 до 15 м. Данная часть дороги, начинающаяся от крутого виража, является подъездом к мосту. Там уложено два слоя современного высокотехнологичного асфальтобетона, нанесена горизонтальная разметка со светоотражающим эффектом, выполнены съезды к примыкающим дорогам. В скором времени подрядчик установит там металлическое барьерное ограждение за 43,3 млн рублей.

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Кроме того, уже на этой неделе завершится восстановление дорожного полотна еще на двух участках дороги, общая протяженность которых превышает 13 км. В планах на следующий год — ремонт 14,5 км в Кстовском и 26,5 км в Сергачском районах.

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Отмечается, что всего до конца текущего года в Большемурашкинском районе планируют отремонтировать по нацпроекту почти 23 км дорог — это в 2,4 раза больше, чем в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершились работы по восстановлению дорожного полотна на четырех улицах: Коновалова, Мориса Тореза, Волочильной и Гвоздильной. Всего было уложено 10 тысяч квадратных метров асфальта и около 2,2 тысячи «квадратов» тротуаров.