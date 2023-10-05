Более 14,5 км трассы Работки-Порецкое восстановили в Нижегородской области
Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
В Большемурашкинском районе завершился ремонт очередного участка трассы Работки — Порецкое по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в ГУАД Нижегородской области.
Работы были приняты специалистами государственной комиссии. Как отметил глава регионального ведомства Владимир Тужилин, данная автодорога соединяет Нижегородскую область с Чувашией. Кроме того, дорога проходит по Кстовскому, Большемурашкинскому, Княгининскому, Сергачскому, Краснооктябрьскому и Сеченовскому районам. Общая протяженность трассы в Нижегородской области составляет 162 километра. При этом интенсивность движения варьируется от 30 до 50 тысяч автомобилей в сутки.
Это значимая и очень востребованная магистраль. С 2019 года, когда начал действовать нацпроект «Безопасные качественные дороги», мы постепенно приводим ее в нормативное состояние. Уже отремонтировано более 30 километров. Работы продолжаются и в будущем, — рассказал Тужилин.
В этом году ремонту подлежит участок протяженностью лишь 1,5 км, однако его ширина составляет от 9 до 15 м. Данная часть дороги, начинающаяся от крутого виража, является подъездом к мосту. Там уложено два слоя современного высокотехнологичного асфальтобетона, нанесена горизонтальная разметка со светоотражающим эффектом, выполнены съезды к примыкающим дорогам. В скором времени подрядчик установит там металлическое барьерное ограждение за 43,3 млн рублей.
Кроме того, уже на этой неделе завершится восстановление дорожного полотна еще на двух участках дороги, общая протяженность которых превышает 13 км. В планах на следующий год — ремонт 14,5 км в Кстовском и 26,5 км в Сергачском районах.
Отмечается, что всего до конца текущего года в Большемурашкинском районе планируют отремонтировать по нацпроекту почти 23 км дорог — это в 2,4 раза больше, чем в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершились работы по восстановлению дорожного полотна на четырех улицах: Коновалова, Мориса Тореза, Волочильной и Гвоздильной. Всего было уложено 10 тысяч квадратных метров асфальта и около 2,2 тысячи «квадратов» тротуаров.