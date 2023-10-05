На СЗ «Пелла» состоялся спуск на воду рейдового буксира «Ижорец» проекта 90600
На судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область) состоялся спуск на воду рейдового буксира «Ижорец» проекта 90600 для Балтийского флота.
Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.
На борту судна имеются носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка с тяговым усилием 100 кН и удерживающим усилием на тормозе 599 кН, а также буксирный гак TOW 25 тонн с устройством быстрой отдачи.
Помимо этого, на буксире установлен гидравлический кран — манипулятор грузоподъемность 450 кг на вылете стрелы 5 м. Для тушения пожаров на береговых сооружениях и плавсредствах имеется система внешнего пожаротушения производительностью 600 м3/ч (2 водяных монитора, система водяных завес).
Рейдовый буксир проекта 90600 — справка:
- Длина наибольшая — 25,4 м
- Ширина наибольшая — 8,8 м
- Осадка — 3,9 м
- Тяга на швартовых — не менее 23 т
- Скорость — около 11,5 узлов
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