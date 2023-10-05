На СЗ «Пелла» состоялся спуск на воду рейдового буксира «Ижорец» проекта 90600

На судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область) состоялся спуск на воду рейдового буксира «Ижорец» проекта 90600 для Балтийского флота.

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Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.

На борту судна имеются носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка с тяговым усилием 100 кН и удерживающим усилием на тормозе 599 кН, а также буксирный гак TOW 25 тонн с устройством быстрой отдачи.

Помимо этого, на буксире установлен гидравлический кран — манипулятор грузоподъемность 450 кг на вылете стрелы 5 м. Для тушения пожаров на береговых сооружениях и плавсредствах имеется система внешнего пожаротушения производительностью 600 м3/ч (2 водяных монитора, система водяных завес).

Рейдовый буксир проекта 90600 — справка: