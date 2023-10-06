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Транспорт и логистика

В Тюмень из Ишима прибыл первый электропоезд российского производства ЭП2ДМ

По словам генерального директора Свердловской пригородной компании Павла Кутловского, до конца этого года поступит ещё пять таких подвижных составов, которые будут постепенно заменять старые поезда.

 © web.telegram.org

«В 2024 году планируется полностью заменить весь подвижной состав», — подчеркнул Павел Кутловский.

ЭП2ДМ построен на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ, входит в состав ТМХ) полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности.

Справка:

Подробнее о электропоезде ЭП2ДМ

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org
Источник: https://web.telegram.org/a/#-1001307727110

транспорт, железная дорога, пассажирские перевозки, ЭП2ДМ, ТМХ, Тюмень
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