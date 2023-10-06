На Невском ССЗ спущен на воду средний морской танкер «Василий Никитин» проекта 23130

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Ленинградская область) состоялся спуск на воду среднего морского танкера «Василий Никитин» проекта 23130.

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Это второе (первое серийное) судно проекта, который не имеет аналогов на территории РФ.

Строительство осуществляется в соответствии с государственным контрактом для Министерства обороны РФ.

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Танкер способен без швартовки к другому теплоходу передавать и принимать жидкие грузы, осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Функциональные возможности судна позволят ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 м на борт или кильватерным способом.

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Основные характеристики: