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Судостроение и судоходство

На Невском ССЗ спущен на воду средний морской танкер «Василий Никитин» проекта 23130

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Ленинградская область) состоялся спуск на воду среднего морского танкера «Василий Никитин» проекта 23130.

 © morvesti.ru

Это второе (первое серийное) судно проекта, который не имеет аналогов на территории РФ.

Строительство осуществляется в соответствии с государственным контрактом для Министерства обороны РФ.

 © nssz.ru

Танкер способен без швартовки к другому теплоходу передавать и принимать жидкие грузы, осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Функциональные возможности судна позволят ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 м на борт или кильватерным способом.

 © nssz.ru

Основные характеристики:

  • Длина наибольшая 130,0 м
  • Длина между перпендикулярами 122,7 м
  • Ширина габаритная, около 21,5 м
  • Ширина 21,0 м
  • Высота борта на миделе до верхней палубы 10,0 м
  • Осадка наибольшая, около 7,0 м
  • Скорость хода 16,0 узлов
  • Дедвейт при осадке по ГВЛ, около 9000 т
  • Дальность плавания, около 8000 морских миль
  • Автономность по запасам воды и провизии, около 60 суток
  • Экипаж 24+12 человек
Источник: https://portnews.ru/news/354526/

Невский судостроительно-судоремонтный завод, Ленинградская область, танкер, 23130
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