На Невском ССЗ спущен на воду средний морской танкер «Василий Никитин» проекта 23130
На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Ленинградская область) состоялся спуск на воду среднего морского танкера «Василий Никитин» проекта 23130.
Это второе (первое серийное) судно проекта, который не имеет аналогов на территории РФ.
Строительство осуществляется в соответствии с государственным контрактом для Министерства обороны РФ.
Танкер способен без швартовки к другому теплоходу передавать и принимать жидкие грузы, осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Функциональные возможности судна позволят ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 м на борт или кильватерным способом.
Основные характеристики:
- Длина наибольшая 130,0 м
- Длина между перпендикулярами 122,7 м
- Ширина габаритная, около 21,5 м
- Ширина 21,0 м
- Высота борта на миделе до верхней палубы 10,0 м
- Осадка наибольшая, около 7,0 м
- Скорость хода 16,0 узлов
- Дедвейт при осадке по ГВЛ, около 9000 т
- Дальность плавания, около 8000 морских миль
- Автономность по запасам воды и провизии, около 60 суток
- Экипаж 24+12 человек
Источник: https://portnews.ru/news/354526/
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