Новая рыбоперерабатывающая фабрика открылась в Мурманской области

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6 октября в посёлке Лиинахамари Печенгского округа Мурманской области состоялась церемония пуска новой фабрики по переработке рыбы ООО «Русский лосось».

Фабричный комплекс состоит из производственного здания, административно-бытового корпуса, здания очистных сооружений, холодного склада. Максимальная мощность производства рассчитана на 165 тонн продукции в сутки. Численность работников составляет 92 человека.

Вложения в производство составили 1,1 миллиарда рублей, что составляет около трети бюджета Печенгского округа.

Идёт работа над запуском рыбоводного (смолтового) завода для выращивания посадочного материала атлантического лосося и форели на 6 миллионов посадочного материала в год.

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