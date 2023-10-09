Тульский завод поставил в войска акустическое оборудование для работы в экстремальных условиях

Тульский завод «Октава» холдинга «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех поставил в интересах российской армии партию беспроводных устройств громкоговорящей связи (УГС-1).

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Оборудование обеспечивает качественный прием и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях, и незаменимо в работе сотрудников подразделений специального назначения.

Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстроменяющегося боевого пространства.

Разработка может быть использована в составе аппаратуры мониторинга и контроля, для обеспечения связи в грузовом транспорте и транспорте обеспечения в составе вооруженных сил, а также и в гражданских целях для обеспечения беспроводной связи водителей пассажирского транспорта с диспетчером и т. п.

Устройство может функционировать в закрытых зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: при сильных акустических шумах (до 120 дБ) и электрических помехах, при температуре от минус 10 °C до плюс 45 °C, а также под воздействием осадков, запыленности и агрессивных химических соединений в окружающей среде.

«Для „Октавы“ беспроводное УГС — первое подобное изделие. Его разработку и выпуск мы реализовали в кратчайшие сроки, поскольку компетенции предприятия позволяют без посторонней помощи проектировать и внедрять в производство широкий спектр продукции. Аппарат работает до 20 часов в режиме разговора. Средняя наработка до отказа устройства составляет не менее 15 тысяч часов», — рассказал генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко.