Прошли испытания первого в России прототипа электросудна на водороде

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В Ленинградской области прошли испытания первого в России прототипа электросудна с водородной энергоустановкой. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе Sitronics Group.

Испытания проходили в акватории Невы у верфи Emperium (входит в Sitronics Group).

«Мы сегодня с Центром водородных технологий начали тестирование первого судна с водородной двигательной установкой. Идем, все отлично. Водородная установка работает, поэтому считаем этот опыт очень успешным. Это первое судно-прототип, которое идет на водородной генераторной установке. Первое судно в стране, которое мы запустили и испытываем», — прокомментировал испытания президент Sitronics Group Николай Пожидаев в видеоролике, опубликованном компанией.

Напомним, в настоящее время на верфь Emperium специализируется на постройке электросудов. В настоящее время для работы на Москве-реке строятся электросуда проекта Ecobus. Ранее для группы «ВодоходЪ» на верфи были построены электрокатамараны проекта Ecocruiser.