В Бакале Челябинской области запустили движение по новому спиральному мосту
10 октября в Бакале открыли движение по новому путепроводу со спиральным съездом через железнодорожные пути. Сооружение возвели на месте старого моста, в народе называемого «фига».
Напомним, построенный в 1960-е годы спиралевидный Бакальский путепровод был одним из самых грандиозных сооружений такого рода в стране. К середине 2000-х назрела необходимость его ремонтировать, решение о ремонте приняли в 2008 году — но в итоге мост был закрыт для движения на долгие годы.
Для горожан новый путепровод — настоящая дорога в жизнь, поскольку после закрытия старого аварийного моста они в течение 15 лет каждый день вынуждены были объезжать железнодорожные пути.
Первой на мост вошла колонна тяжелой спецтехники и украшенные российскими флагами легковые автомобили. Для пешеходов построили тротуары в сторону до железнодорожного вокзала и к выходу на улицу Комсомольскую (до магазина «Магнит»).
Путепровод стал уникальным объектом не только по внешнему виду и масштабам строения, но и срокам его возведения.
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10.10.2313:10:36