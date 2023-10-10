В Уфе окрыли завод компании «Амкодор»

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Сегодня, 10 ктября, в Уфе состоялось открытие нового завода компании «Амкодор».

Завод «Амкодор-Агидель» был построен в Уфе за девять месяцев. Здесь будут выпускать современные зерносушильные комплексы для малых хозяйств и крупных агрохолдингов.

Стоимость строительства завода сельхозоборудования составила 3 млрд рублей.

Белорусский холдинг «Амкодор», открывший в Башкирии завод по выпуску сельскохозяйственного оборудования, планирует также построить в республике предприятие по выпуску строительной и коммунальной техники

Объем инвестиций в проект нового завода, который получит название «Амкодор-Алга», оценивается в 7,9 млрд рублей, в том числе 5,4 млрд — стоимость оборудования. Планируется создание 1 тыс. рабочих мест. Мощность нового производства, как ожидается, составит 1 тыс. единиц продукции (гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, колёсные экскаваторы, гусеничные бульдозеры) в год.

Завершить строительство нового предприятия планируется в течение 2024 года.

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