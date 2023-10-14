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Добыча и разведка полезных ископаемых

Нефтегазовая отрасль России: обзор крупнейших проектов

Амурский газоперерабатывающий завод

Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) был заложен спустя год после подписания между «Газпромом» и Китаем договора о покупке российского газа по восточному маршруту, то есть через газопровод «Сила Сибири». В отечественной нефтегазовой отрасли АГПЗ — важное звено цепи будущих поставок из России в Китай природного газа, поскольку на заводе будет осуществляться подготовка природного газа к продаже по техусловиям китайской стороны.

 © oilcapital.ru

Но ключевое значение предприятия — извлечение гелия и других ценных компонентов из газодобычи. Планируется, что выделенный гелий будет экспортироваться, а различные углеводородные фракции (пропан, этан, бутан) будут направляться на внутренний рынок нефтегазовой отрасли России.

Дело в том, что Россия обладает большими запасами гелия — около 34% всего мирового запаса. Но при этом Россия не представлена на мировом рынке как экспортер гелия, и именно эту проблему призвано решить строительство АГПЗ. Если в настоящий момент нефтегазовая отрасль России производит порядка 5 млн куб. м гелия в год, то планируемая мощность производства гелия на Амурском ГПЗ — 60 млн куб. м в год. Это составит около трети всего нынешнего мирового потребления гелия.

Перспективы: на полную мощность АГПЗ планируется запустить в 2025 году. При этом, по оценкам экспертов, проект окупится примерно через 6 лет после запуска.

Крупнейшие мировые производители гелия по результатам 2022 года:

Страна Объем производства, млн м³ в год Доля, %
США 75 46,9
Катар 60 37,5
Алжир 9 5,6
Россия 5 3,1
Австралия 4 2,5

Завод СПГ в Усть-Луге

Эксперты считают, что сжиженный природный газ (СПГ) в ближайшие десятилетия будет самым перспективным направлением нефтегазовой отрасли России. Поэтому проект «Газпрома» в Усть-Луге Ленинградской области — амбициозное предприятие по постройке крупнейшего завода по объему производства СПГ в Северо-Западной Европе.

Планировалось, что завод будет ежегодно перерабатывать около 45 млрд куб. м газа. Из этого объема 20 млрд кубометров после очистки должно было направляться в «Северный поток-2». То есть завод изначально задумывался под поставки в Европу. Теперь СП-2 взорван, и из проекта после начала СВО ушел крупный партнер — германская компания Linde.

Перспективы: на данный момент «Газпром» ищет новых партнеров для завершения проекта, но окончательная его реализация отодвигается на неопределенный срок.

Как новые проекты повлияют на мощность по переработке газа «Газпромом»:

Проект Объем, млрд м³
Без учета новых проектов 110
Амурский ГПЗ +42
Завод в Усть-Луге +45

 © oilcapital.ru

«Ямал СПГ»

«Ямал» считают самым успешным российским СПГ-проектом нефтегазовой отрасли начала XXI века. Добыча газа с арктических месторождений имеет для России важное стратегическое значение.

«Ямал» — полностью завершенный проект по добыче, переработке и экспорту СПГ в нефтегазовой отрасли России. Акционерами проекта является российский «Новатэк» — 50,1% акций, по 20% акций у французской и китайской компании, и 9,9% — у Фонда Шелкового пути.

Проект начал действовать на полную мощность еще в 2018 году. Предполагалось, что его проектная мощность будет составлять 16,5 млн тонн нефтепродуктов в год. Но в условиях Арктики оказалось, что эффективность проекта гораздо выше. В 2021 году производство составило 19,6 миллиона тонн, в 2022 году — около 21 миллиона тонн.

Перспективы: проект запущен полностью, поэтому это стабильный бизнес в нефтегазовой отрасли. В силу низкой себестоимости добычи на Южно-Тамбейском месторождении «Ямал» практически защищен от рисков падения цен на СПГ.

 © oilcapital.ru

«Арктик СПГ-2»

Проект нефтегазовой отрасли России, реализуемый «Новатэк» (60% акций) и международными партнерами: французской, японской и двумя китайскими компаниями (каждая компания владеет 10% акций). Пока состав акционеров сохраняется, но участие французских и японских партнеров после начала СВО остается под вопросом.

Ресурсная база «Арктик СПГ-2» — одно из крупнейших месторождений «Новатэк», расположенное в ЯНАО на полуострове Гыдан. Здесь планируется строительство трёх технологических линий по производству СПГ, каждая мощностью 6,6 млн т/год. Предполагалось, что все три линии будут запущены полностью в 2025 году.

Перспективы: с учетом введения антироссийских санкций и выхода из проекта американских партнеров его запуск сдвигается на неопределенные сроки. С начала нынешнего года проект нефтегазовой отрасли был профинансирован всего на 57% от запланированного объема. Но есть предположения, что новым инвестором проекта может стать саудовская Saudi Aramco. Очевидно, что «Арктик СПГ-2» будет запущен с опозданием и наверняка с общим удорожанием всего проекта.

 © oilcapital.ru

«Восток Ойл»

«Восток Ойл» — пожалуй, самый масштабный проект нефтегазовой отрасли России. Его реализацией с 2021 года занимается «Роснефть», заявившая весьма амбициозные планы. По прогнозам, к 2024 году объем добычи нефти на месторождениях достигнет 30 млн тонн в год, а к 2030 году — до 100 млн тонн в год.

Байкаловское месторождение на территории ЯНАО и Красноярского края, на котором реализуется проект, обладает огромными запасами нефти и газа. Только по подтвержденным данным, ресурсная база месторождений — более 6 млрд тонн нефти и 81 млрд куб. м газа. Добытые нефтепродукты будут перекачиваться по трубопроводу к терминалу на Енисейском заливе, а затем переправляться танкерами по Северному морскому пути.

Перспективы: реализация проекта идет без отставания от графика, первая нефть с двух месторождений попадет на рынок уже в 2024 году. Западные санкции и смена партнеров не повлияли на сроки реализации проекта нефтегазовой отрасли России. Планируется, что «Восток Ойл» удвоит поставки нефти на рынок Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Китай и Индию.

 © oilcapital.ru

Проект «Приразломное»

Запасы российской Арктики, по последним данным, составляют 7,3 млрд тонн нефти и 55 трлн куб. м газа. Но освоение арктического шельфа — достаточно трудозатратная и дорогостоящая задача. Поэтому в нефтегазовой отрасли России запущен всего один проект на арктическом шельфе, в юго-восточной части Баренцева моря — «Приразломное», реализуемый «Газпром нефтью». Запасы углеводородов здесь — более 79 млн тонн, но добычу осложняют суровые природные условия.

Перспективы: «Газпром нефть» заявляет, что срок эксплуатации платформы «Приразломное» — минимум до 2038 года. Но с точки зрения рентабельности, данный проект нефтегазовой отрасли России вызывает сомнения. Максимальный объем добычи нефтепродуктов в год едва достигает 4 млн тонн в год, а себестоимость добычи высока по сравнению с традиционными месторождениями.

 © oilcapital.ru

Баженовская свита

Полноценная разработка Баженовской свиты может стать революционной для нефтегазовой отрасли России. Группа нефтеносных пластов в Западной Сибири была выявлена еще в середине прошлого века. По оценкам специалистов, запасы углеводородов в Баженовской свите могут составлять около двух триллионов баррелей.

Разработкой Баженовской свиты занялась «Газпром нефть», но компания столкнулась с дороговизной добычи трудноизвлекаемой нефти (ТрИЗ). Тем не менее «Газпром нефть» внедряет собственные технологические разработки, благодаря которым удалось значительно снизить себестоимость баженовской нефти. Компания планирует добиться рентабельности месторождения к 2024 году, а к 2025 году — извлекать до 1 млн тонн нефти ежегодно.

Перспективы: потенциал Баженовской свиты огромен, но в РФ есть существенные трудности с развитием технологий по добыче ТрИЗ, особенно на фоне санкционного давления Запада.

 © oilcapital.ru

Будущее нефтегазовых проектов России

Западные санкции против России и уход с российских рынков зарубежных партнеров, несомненно, повлияли на отечественную нефтегазовую отрасль, как и на экономику страны в целом. Но отрасль активно перестраивается под новые геополитические реалии и имеет существенные преимущества перед другими странами.

  1. Во-первых, у России есть огромные запасы нефти и газа, которые являются крупнейшими в мире. Это позволяет отечественной нефтегазовой отрасли оставаться ведущим игроком на мировом рынке нефти и газа.
  2. Во-вторых, Россия обладает развитой инфраструктурой для транспортировки газа и нефти, которая позволяет перенаправить потоки энергоресурсов с Запада на Восток.
  3. В-третьих, нефтегазовая отрасль России активно направляет инвестиции в развитие и разработку новых месторождений, внедрение современных технологий. В прошлом году объем инвестиций в отрасль составил порядка 1,818 трлн рублей.

Эксперты считают, что нефтегазовая отрасль России остается одной из самых перспективных на мировом рынке.
Источник: https://oilcapital.ru/news/2023-10-...-3064107?ysclid=lnkd1mo5bc910398865

нефть, газ, обзоры
  • Нет аватара termometrix
    14.10.2318:59:01

    Завод СПГ в Усть-Луге

    Проект очень перспективный и может быть реализован после нормализации отношений с Западом,также после восстановления работы газопроводов «Северный поток» -1 и 2.

    Разработкой Баженовской свиты занялась «Газпром нефть», но компания столкнулась с дороговизной добычи трудноизвлекаемой нефти (ТрИЗ). Тем не менее «Газпром нефть» внедряет собственные технологические разработки, благодаря которым удалось значительно снизить себестоимость баженовской нефти. Компания планирует добиться рентабельности месторождения к 2024 году, а к 2025 году — извлекать до 1 млн тонн нефти ежегодно.

    Молодцы!В этих технологиях кроется будущее добычи нефти и газа.Газпром, Роснефть, Лукойл,Новатэк и вообще российские энергетические компании имеют хорошие инженерные центры, будем надеяться, что они справятся с этой сложной задачей.

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    По оценкам Wood Mackenzie содержание нефти в Баженовской свите достигает 2 трлн баррелей.

    https://neftega...novskaya-svita/

    Отредактировано: termometrix~20:44 14.10.23
    #1270018
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    14.10.2319:29:40

    Я бы не стал надеяться на восстановление относительно нормальных отношений с русофобским западом. Лимит доверия навсегда исчерпан.

    #1270020
    • Нет аватара termometrix
      14.10.2319:56:13

      Ни о каком доверии не может быть и речи.У нас давно нет иллюзий относительно намерений и целей коллективного Запада в отношении России.Я лично не питал таких иллюзий более 25 лет, а если обратиться к истории, то западная политика в отношении России такова на протяжении последнего тысячелетия.Все достаточно легко предсказуемо, когда мы говорим о западной русофобии, она родилась очень давно,это не произошло вчера.Я имею в виду восстановление холодного цинизма или так сказать «холодной логики» коммерческого интереса,нормального расчета, не более того.

      Отредактировано: termometrix~20:34 14.10.23
      #1270021
  • Дима Понамарев Дима Понамарев
    14.10.2320:02:48

    В вобщем мы в полной жопе

    #1270022
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      14.10.2320:26:11

      Очень глубокий, прямо философский комментарий    

      #1270023
      • Нет аватара termometrix
        14.10.2320:33:22

        Он готов преподавать на философском факультете.    

        В любом обществе есть маргиналы.Маркс называл их люмпен-пролетариатом.Хотя маргиналов можно найти и среди интеллигенции, люди с непомерными амбициями и комплексами неполноценности.

        Отредактировано: termometrix~21:39 14.10.23
        #1270024
    • Нет аватара Dima62M
      14.10.2323:17:20

      Лично ты — да, в полнейшей жопе         

      #1270026
  • Нет аватара Dima62M
    14.10.2323:42:04

    Статью написал какой то малообразованный кретин с кучей неточностей и устаревшей информацией. Нопремер завод Усть-Луга СПГ предназначен для производства 13 млн. т. СПГ в год и перевозки его газотанкерами до потребителя, а не доставкой его по Северным Потокам. Дальше, где упоминание про гигантские Амурский ГХК, Усть-Луга ГПЗ, Усть-Луга ГХК, ЗапСибНефтехим, Танеко, другие проекты Сибура, Лукойла, Роснефти, Газпромнефти, Татнефти, Иркутскойла и пр. компаний по переработке нефтегаза? Зачем тащить это говно сюда на уважаемый ресурс?

    Отредактировано: Dima62M~23:45 14.10.23
    #1270027
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