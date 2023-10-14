Нефтегазовая отрасль России: обзор крупнейших проектов

Амурский газоперерабатывающий завод

Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) был заложен спустя год после подписания между «Газпромом» и Китаем договора о покупке российского газа по восточному маршруту, то есть через газопровод «Сила Сибири». В отечественной нефтегазовой отрасли АГПЗ — важное звено цепи будущих поставок из России в Китай природного газа, поскольку на заводе будет осуществляться подготовка природного газа к продаже по техусловиям китайской стороны.

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Но ключевое значение предприятия — извлечение гелия и других ценных компонентов из газодобычи. Планируется, что выделенный гелий будет экспортироваться, а различные углеводородные фракции (пропан, этан, бутан) будут направляться на внутренний рынок нефтегазовой отрасли России.

Дело в том, что Россия обладает большими запасами гелия — около 34% всего мирового запаса. Но при этом Россия не представлена на мировом рынке как экспортер гелия, и именно эту проблему призвано решить строительство АГПЗ. Если в настоящий момент нефтегазовая отрасль России производит порядка 5 млн куб. м гелия в год, то планируемая мощность производства гелия на Амурском ГПЗ — 60 млн куб. м в год. Это составит около трети всего нынешнего мирового потребления гелия.

Перспективы: на полную мощность АГПЗ планируется запустить в 2025 году. При этом, по оценкам экспертов, проект окупится примерно через 6 лет после запуска.

Крупнейшие мировые производители гелия по результатам 2022 года:

Страна Объем производства, млн м³ в год Доля, % США 75 46,9 Катар 60 37,5 Алжир 9 5,6 Россия 5 3,1 Австралия 4 2,5

Завод СПГ в Усть-Луге

Эксперты считают, что сжиженный природный газ (СПГ) в ближайшие десятилетия будет самым перспективным направлением нефтегазовой отрасли России. Поэтому проект «Газпрома» в Усть-Луге Ленинградской области — амбициозное предприятие по постройке крупнейшего завода по объему производства СПГ в Северо-Западной Европе.

Планировалось, что завод будет ежегодно перерабатывать около 45 млрд куб. м газа. Из этого объема 20 млрд кубометров после очистки должно было направляться в «Северный поток-2». То есть завод изначально задумывался под поставки в Европу. Теперь СП-2 взорван, и из проекта после начала СВО ушел крупный партнер — германская компания Linde.

Перспективы: на данный момент «Газпром» ищет новых партнеров для завершения проекта, но окончательная его реализация отодвигается на неопределенный срок.

Как новые проекты повлияют на мощность по переработке газа «Газпромом»:

Проект Объем, млрд м³ Без учета новых проектов 110 Амурский ГПЗ +42 Завод в Усть-Луге +45

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«Ямал СПГ»

«Ямал» считают самым успешным российским СПГ-проектом нефтегазовой отрасли начала XXI века. Добыча газа с арктических месторождений имеет для России важное стратегическое значение.

«Ямал» — полностью завершенный проект по добыче, переработке и экспорту СПГ в нефтегазовой отрасли России. Акционерами проекта является российский «Новатэк» — 50,1% акций, по 20% акций у французской и китайской компании, и 9,9% — у Фонда Шелкового пути.

Проект начал действовать на полную мощность еще в 2018 году. Предполагалось, что его проектная мощность будет составлять 16,5 млн тонн нефтепродуктов в год. Но в условиях Арктики оказалось, что эффективность проекта гораздо выше. В 2021 году производство составило 19,6 миллиона тонн, в 2022 году — около 21 миллиона тонн.

Перспективы: проект запущен полностью, поэтому это стабильный бизнес в нефтегазовой отрасли. В силу низкой себестоимости добычи на Южно-Тамбейском месторождении «Ямал» практически защищен от рисков падения цен на СПГ.

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«Арктик СПГ-2»

Проект нефтегазовой отрасли России, реализуемый «Новатэк» (60% акций) и международными партнерами: французской, японской и двумя китайскими компаниями (каждая компания владеет 10% акций). Пока состав акционеров сохраняется, но участие французских и японских партнеров после начала СВО остается под вопросом.

Ресурсная база «Арктик СПГ-2» — одно из крупнейших месторождений «Новатэк», расположенное в ЯНАО на полуострове Гыдан. Здесь планируется строительство трёх технологических линий по производству СПГ, каждая мощностью 6,6 млн т/год. Предполагалось, что все три линии будут запущены полностью в 2025 году.

Перспективы: с учетом введения антироссийских санкций и выхода из проекта американских партнеров его запуск сдвигается на неопределенные сроки. С начала нынешнего года проект нефтегазовой отрасли был профинансирован всего на 57% от запланированного объема. Но есть предположения, что новым инвестором проекта может стать саудовская Saudi Aramco. Очевидно, что «Арктик СПГ-2» будет запущен с опозданием и наверняка с общим удорожанием всего проекта.

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«Восток Ойл»

«Восток Ойл» — пожалуй, самый масштабный проект нефтегазовой отрасли России. Его реализацией с 2021 года занимается «Роснефть», заявившая весьма амбициозные планы. По прогнозам, к 2024 году объем добычи нефти на месторождениях достигнет 30 млн тонн в год, а к 2030 году — до 100 млн тонн в год.

Байкаловское месторождение на территории ЯНАО и Красноярского края, на котором реализуется проект, обладает огромными запасами нефти и газа. Только по подтвержденным данным, ресурсная база месторождений — более 6 млрд тонн нефти и 81 млрд куб. м газа. Добытые нефтепродукты будут перекачиваться по трубопроводу к терминалу на Енисейском заливе, а затем переправляться танкерами по Северному морскому пути.

Перспективы: реализация проекта идет без отставания от графика, первая нефть с двух месторождений попадет на рынок уже в 2024 году. Западные санкции и смена партнеров не повлияли на сроки реализации проекта нефтегазовой отрасли России. Планируется, что «Восток Ойл» удвоит поставки нефти на рынок Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Китай и Индию.

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Проект «Приразломное»

Запасы российской Арктики, по последним данным, составляют 7,3 млрд тонн нефти и 55 трлн куб. м газа. Но освоение арктического шельфа — достаточно трудозатратная и дорогостоящая задача. Поэтому в нефтегазовой отрасли России запущен всего один проект на арктическом шельфе, в юго-восточной части Баренцева моря — «Приразломное», реализуемый «Газпром нефтью». Запасы углеводородов здесь — более 79 млн тонн, но добычу осложняют суровые природные условия.

Перспективы: «Газпром нефть» заявляет, что срок эксплуатации платформы «Приразломное» — минимум до 2038 года. Но с точки зрения рентабельности, данный проект нефтегазовой отрасли России вызывает сомнения. Максимальный объем добычи нефтепродуктов в год едва достигает 4 млн тонн в год, а себестоимость добычи высока по сравнению с традиционными месторождениями.

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Баженовская свита

Полноценная разработка Баженовской свиты может стать революционной для нефтегазовой отрасли России. Группа нефтеносных пластов в Западной Сибири была выявлена еще в середине прошлого века. По оценкам специалистов, запасы углеводородов в Баженовской свите могут составлять около двух триллионов баррелей.

Разработкой Баженовской свиты занялась «Газпром нефть», но компания столкнулась с дороговизной добычи трудноизвлекаемой нефти (ТрИЗ). Тем не менее «Газпром нефть» внедряет собственные технологические разработки, благодаря которым удалось значительно снизить себестоимость баженовской нефти. Компания планирует добиться рентабельности месторождения к 2024 году, а к 2025 году — извлекать до 1 млн тонн нефти ежегодно.

Перспективы: потенциал Баженовской свиты огромен, но в РФ есть существенные трудности с развитием технологий по добыче ТрИЗ, особенно на фоне санкционного давления Запада.

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Будущее нефтегазовых проектов России

Западные санкции против России и уход с российских рынков зарубежных партнеров, несомненно, повлияли на отечественную нефтегазовую отрасль, как и на экономику страны в целом. Но отрасль активно перестраивается под новые геополитические реалии и имеет существенные преимущества перед другими странами.

Во-первых, у России есть огромные запасы нефти и газа, которые являются крупнейшими в мире. Это позволяет отечественной нефтегазовой отрасли оставаться ведущим игроком на мировом рынке нефти и газа. Во-вторых, Россия обладает развитой инфраструктурой для транспортировки газа и нефти, которая позволяет перенаправить потоки энергоресурсов с Запада на Восток. В-третьих, нефтегазовая отрасль России активно направляет инвестиции в развитие и разработку новых месторождений, внедрение современных технологий. В прошлом году объем инвестиций в отрасль составил порядка 1,818 трлн рублей.

Эксперты считают, что нефтегазовая отрасль России остается одной из самых перспективных на мировом рынке.