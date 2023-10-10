ГТЛК совместно с ВЭБ.РФ поставили 30 троллейбусов в Мурманск

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В День города, 4 октября, в Мурманске на местные маршруты вышли новые троллейбусы, поставленные в регион в рамках совместного проекта ГТЛК и ВЭБ.РФ по обновлению общественного транспорта.

Сделка по поставке 30 троллейбусов для городского перевозчика Мурманска компании «Электротранспорт» реализована с использованием льготного финансирования, предоставляемого приоритетным проектам Дальнего Востока и Арктики. Для закупки транспорта ВЭБ.РФ выделил ГТЛК свыше 353 млн рублей, при этом общая стоимость проекта превысила 650 млн рублей.

Поставка новой техники позволит обновить до 30% всего троллейбусного парка Мурманска, облегчить передвижение по году для маломобильных групп населения, сократить время при посадке и высадке пассажиров, увеличить скорость движения общественного транспорта в городе, улучшить транспортную доступность социальных объектов. Новые низкопольные троллейбусы отвечают современным требованиям безопасности, оснащены системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда, а также оборудованы зарядными устройствами.

«Работа с регионами Дальнего Востока и Арктики — одно из приоритетных направлений сейчас для ГТЛК. Мы уже поставили свыше 500 городской пассажирской техники для местных транспортных компаний. Благодаря сотрудничеству с ВЭБ.РФ мы можем предлагать привлекательные для регионов условия на поставку городской пассажирской техники, стимулировать обновление локальных парков техники и способствовать повышению качества транспортного обслуживания населения. Мы и дальше будем содействовать модернизации городской техники в северных регионах, а также вносить свой вклад в решение глобальной задачи по обеспечению транспортной связанности территории страны», — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

ГТЛК совместно с ВЭБ.РФ уже реализовали свыше 15 аналогичных проектов по обновлению общественного и пригородного пассажирского транспорта. Каждый из них повышает комфорт ежедневных поездок и мобильность горожан в разных регионах России.

Также в Мурманске стартовал и социокультурный проект ВЭБ.РФ «Контакт», который объединил в себе несколько культурных инициатив, центральной из которых стало создание аудиогида для троллейбусных маршрутов по городу. Его мурманчане смогут послушать со своего смартфона, совершая поездку в троллейбусе.