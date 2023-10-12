В Псковской области открылась крупная ферма роботизированного доения

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11 октября ООО «ПсковАгроИнвест» открыло первую в Псковской области ферму роботизированного доения, рассчитанную почти на 4 тыс. голов крупного рогатого скота.

Объём производимого сырого молока в сутки составляет 30 тонн.

Общий объём инвестиций в предприятие — 3 млрд рублей.

На ферме создано 73 новых рабочих места.

«В Псковском районе в рамках инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса на 1 920 голов коров и 2 086 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород открылась ферма роботизированного доения, рассчитанная на 1 920 коров. Роботы приступили к работе на первой ферме роботизированного доения в деревне Ажово», — отмечается в сообщении Фонда инвестиционного развития Псковской области.

В одном корпусе помещается 4 группы молочных коров по 140 голов. В каждой группе доение происходит при помощи двух роботов. Каждый робот может подоить 60-70 голов. В этом же здании располагается группа сухостойных коров, таких коров, которые находятся в запуске и ожидают отела. Там же расположено и родильное отделение, где будет происходить отёл, после чего корова будет отправляться в дойное отделение, а телёнок переходить в телятник. Кроме того, в каждой группе будет кормовой стол и зона отдыха для животных.

На площадке имеется три помещения для телят от 0 до 2 месяцев, здание для телят от 2 до 12 месяцев, а также здание для телят от 12 до 24 месяцев. В третьем здании, где будут находится телята от 12 до 24 месяцев, тёлочки будут достигать репродуктивного возраста, а также будет происходить процесс искусственного осеменения, после чего они будут там находиться до семи месяцев стельности.

Животные будут находиться на щелевых полах, и все отходы их жизнедеятельности будут проваливаться под пол в специальные лотки. Также будут ходить навозные скрепера. В результате таких действий в коровниках будет достаточно чисто, а среда обитания будет благоприятной для животных.

«Новые объекты помогут обеспечить стабильность бесперебойной деятельности крупному агрокомплексу. Фонд инвестразвития сопровождает инвестора с 2019 года и оказал поддержку в подборе земельных участков», — говорится в сообщении.

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