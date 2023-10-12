БМЗ выполнил обязательства по поставке тепловозов серии 2ТЭ25КМ в РЖД

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Брянский машиностроительный завод (БМЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в 2023 году направил в адрес ОАО «Российские железные дороги» 65 (130 секций) грузовых магистральных тепловозов серии 2ТЭ25КМ.

Два локомотива 2ТЭ25КМ были переданы представителям РЖД в конце сентября. Таким образом, БМЗ выполнил обязательства по поставке двухсекционных грузовых магистральных локомотивов 2ТЭ25КМ в 2023 году. ОАО «РЖД» — ключевой заказчик Брянского машиностроительного завода. С 2015 года в локомотивный парк РЖД вошли более 600 грузовых магистральных тепловозов серии 2ТЭ25КМ. Машинисты, работающие на этих тепловозах, высоко оценивают качество комплектующих, продуманную конструкцию и комфортные условия в кабине тепловоза. Брянский машиностроительный завод выпускает грузовые магистральные локомотивы 2ТЭ25КМ с 2014 года. Локомотивы 2ТЭ25КМ отвечают самым строгим требованиям заказчиков и отличаются экологичностью и надежностью.

Тепловоз способен перевозить составы весом до 6400 тонн в различных климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Конструкция локомотивов отличается доступностью основных узлов, благодаря чему удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.Предприятия, эксплуатирующие 2ТЭ25КМ, отмечают, что применение на производстве машин этой серии позволяет повысить производительность труда и увеличить объем грузоперевозок. Они широко эксплуатируются в ОАО «РЖД», на железных дорогах Монголии и Туркменистана, на крупных промышленных предприятиях России, Казахстана, Узбекистана.

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем локомотивов, выпускающим электровозы и тепловозы различных классов, назначения и рода тока. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.