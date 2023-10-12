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Транспорт и логистика

БМЗ выполнил обязательства по поставке тепловозов серии 2ТЭ25КМ в РЖД

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Брянский машиностроительный завод (БМЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в 2023 году направил в адрес ОАО «Российские железные дороги» 65 (130 секций) грузовых магистральных тепловозов серии 2ТЭ25КМ.

Два локомотива 2ТЭ25КМ были переданы представителям РЖД в конце сентября. Таким образом, БМЗ выполнил обязательства по поставке двухсекционных грузовых магистральных локомотивов 2ТЭ25КМ в 2023 году. ОАО «РЖД» — ключевой заказчик Брянского машиностроительного завода. С 2015 года в локомотивный парк РЖД вошли более 600 грузовых магистральных тепловозов серии 2ТЭ25КМ. Машинисты, работающие на этих тепловозах, высоко оценивают качество комплектующих, продуманную конструкцию и комфортные условия в кабине тепловоза. Брянский машиностроительный завод выпускает грузовые магистральные локомотивы 2ТЭ25КМ с 2014 года. Локомотивы 2ТЭ25КМ отвечают самым строгим требованиям заказчиков и отличаются экологичностью и надежностью.

Тепловоз способен перевозить составы весом до 6400 тонн в различных климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Конструкция локомотивов отличается доступностью основных узлов, благодаря чему удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.Предприятия, эксплуатирующие 2ТЭ25КМ, отмечают, что применение на производстве машин этой серии позволяет повысить производительность труда и увеличить объем грузоперевозок. Они широко эксплуатируются в ОАО «РЖД», на железных дорогах Монголии и Туркменистана, на крупных промышленных предприятиях России, Казахстана, Узбекистана.

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем локомотивов, выпускающим электровозы и тепловозы различных классов, назначения и рода тока. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.
Источник: https://tmholding.ru/media/events/32267.html

БМЗ, 2ТЭ25КМ, ТМХ
  • openid.yandex.rukireevvlal kireevvlal
    12.10.2316:19:35

    А с 3ТЭ25К2М какие дела? Все также тащат в Астану, комплектуют там GeVo с последующей сдачей РЖД в Комсомольске-на-Амуре?

    #1269893
    • Duo Power Duo Power
      12.10.2320:20:51

      Поиск в инете выдает, что вместо него теперь будет:

      3ТЭ28 — 3-х секционный Тепловоз с Электрической передачей, тип-28. Выпускается с 2022 года на Брянском машиностроительном заводе, Коломенском заводе. Построено 2 тепловоза.

      Серия грузовых 3-х секционных тепловозов с двигателем Коломенского завода для продолжения выпуска тепловозов в России. Тепловоз 3ТЭ28 создан с целью обеспечения бесперебойных грузоперевозок на неэлектрифицированных участках Восточного полигона российских железных дорог.

      Из-за санкций стало невозможно выпускать серию 3ТЭ25К2М, т.к. в ней используется американский двигатель GEVO V12 (4216 л.с.). Теперь установлен 16 цилиндровый V-образный двигатель 18-9ДГ мощностью 3600 л.с.

      Изменения коснулись и маски кабины — установлены светодиодные буферные фонари и прожектор. Дизайн тепловоза разработан национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ в соответствии с принятой в ТМХ стилистической концепцией «ДНК бренда».

      Особенности:

      В 3ТЭ28 установлен 16 цилиндровый V-образный двигатель 18-9ДГ мощностью 3600 л. с. производства Коломенского завода

      Из-за санкций стало невозможным выпускать серию 3ТЭ25К2М, так как в ней используется американский двигатель GEVO V12 (4216 л. с.), но остальные узлы и агрегаты в новом теплоовозе сохранены

      Серийный выпуск запланирован на 2023 год, поставки будут осуществляться на Байкало-Амурскую магистраль для перевозки поездов весом до 7100 т.

      Отредактировано: Duo Power~20:23 12.10.23
      #1269906
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