«ЭкоНива» открыла крупный молочный комплекс в Московской области
12 октября подмосковном Ступино открылся животноводческий комплекс «Бортниково». Комплекс вошел в состав подразделения «Ступинская Нива», которое производит сырое молоко.
Производственная мощность нового животноводческого комплекса -34 тыс тонн сырого молока в год. Он рассчитан на 8 тыс 650 голов крупного рогатого скота. Там расположены четыре коровника, две площадки с индивидуальными домиками для телят, три — для молодняка. Есть склад, силосная площадка. «Молочная карусель» рассчитана на одновременное доение 72 коров.
Инвестиции в «Бортниково» превысили 4 млрд рублей.
Это самое крупное по объёму производство сырого молока в Подмосковье.
«Ступинская Нива» начала работу на территории Московской области в 2018 году. Предприятие занимает первое место в регионе по производству молока в год — 34,1 тысячи тонн. В настоящее время здесь содержится свыше 6,1 тысячи животных, в том числе более 3,8 тысячи. фуражных коров. Среднесуточный надой — 115 тонн сырого молока. На 15 тыс. га сельхозземель компания выращивает пшеницу, многолетние травы, люцерну, кукурузу на силос и карнаж.
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