«ЭкоНива» открыла крупный молочный комплекс в Московской области

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12 октября подмосковном Ступино открылся животноводческий комплекс «Бортниково». Комплекс вошел в состав подразделения «Ступинская Нива», которое производит сырое молоко.

Производственная мощность нового животноводческого комплекса -34 тыс тонн сырого молока в год. Он рассчитан на 8 тыс 650 голов крупного рогатого скота. Там расположены четыре коровника, две площадки с индивидуальными домиками для телят, три — для молодняка. Есть склад, силосная площадка. «Молочная карусель» рассчитана на одновременное доение 72 коров.

Инвестиции в «Бортниково» превысили 4 млрд рублей.

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Это самое крупное по объёму производство сырого молока в Подмосковье.

«Ступинская Нива» начала работу на территории Московской области в 2018 году. Предприятие занимает первое место в регионе по производству молока в год — 34,1 тысячи тонн. В настоящее время здесь содержится свыше 6,1 тысячи животных, в том числе более 3,8 тысячи. фуражных коров. Среднесуточный надой — 115 тонн сырого молока. На 15 тыс. га сельхозземель компания выращивает пшеницу, многолетние травы, люцерну, кукурузу на силос и карнаж.

© radio1.news

© radio1.news

© radio1.news

© radio1.news

© radio1.news

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