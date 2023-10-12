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Транспорт и логистика

ГТЛК поставила для Астрахани еще 17 автобусов по инвестпроекту с использованием средств ФНБ

 © www.gtlk.ru

ГТЛК передала еще 17 автобусов Volgabus 4298G4 городскому перевозчику Астрахани.

Поставки техники проводятся в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

https://t.me/ao_gtlk/1338

Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news/

ГТЛК , Volgabus 4298G4, Астрахань
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