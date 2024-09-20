ГТЛК поставила свыше 70 автобусов для 6 регионов за неделю

© t.me

На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков Челябинской, Самарской и Новосибирской областей, а также Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов пассажирский транспорт в рамках профильного инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️20 автобусов VOLGABUS 4298G4 для Челябинска

✔️15 автобусов LOTOS 105C02 для Самары

✔️10 автобусов ЛиАЗ 529265 и 2 автобуса ЛиАЗ 529265-03 для Ноябрьска (ЯНАО)

✔️9 автобусов ПАЗ 320435-04 для Урая (ХМАО)

✔️9 автобусов КАВЗ 4270-С2 для Лабытнанги (ЯНАО)

✔️4 автобуса ПАЗ 320415-04 для Ухты (Коми)

✔️2 автобуса ПАЗ 320435-04 для Новосибирска

Поставки осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.