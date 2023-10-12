ГТЛК поставила в Тулу 10 автобусов по инвестпроекту с использованием средств ФНБ

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Транспорт передан городскому перевозчику для работы на местных маршрутах. Все автобусы — большого класса, модели ЛиАЗ-529265 из новой линейки CITYMAX.

Поставка техники проведена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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