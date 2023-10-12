Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

ГТЛК поставила в Тулу 10 автобусов по инвестпроекту с использованием средств ФНБ

 © www.gtlk.ru

Транспорт передан городскому перевозчику для работы на местных маршрутах. Все автобусы — большого класса, модели ЛиАЗ-529265 из новой линейки CITYMAX.

Поставка техники проведена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

https://t.me/ao_gtlk/1330

Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news/

ГТЛК , ЛиАЗ-529265, Тула
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,