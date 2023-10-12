ГТЛК поставила в Тулу 10 автобусов по инвестпроекту с использованием средств ФНБ
Транспорт передан городскому перевозчику для работы на местных маршрутах. Все автобусы — большого класса, модели ЛиАЗ-529265 из новой линейки CITYMAX.
Поставка техники проведена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».
Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news/
- ГТЛК заключила договоры на поставку вертолетов с тремя авиакомпаниями
- ГТЛК заключила договор лизинга на 6 пассажирских катамаранов с ООО «Нева Тревел»
- ГТЛК заключила контракт на поставку в лизинг еще 46 троллейбусов в рамках БКД
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
12.10.2322:59:26