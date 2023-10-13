Амурский ГХК в сентябре 2023

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Наша камера продолжает фиксировать основные активности на площадке строительства Амурского ГХК. Представляем отчетное видео за сентябрь. В нем вы увидите:

Перевозку крупногабаритного и тяжеловесного технологического оборудования на строительную площадку Амурского ГХК. К концу месяца наши логисты доставили со складов на временном причале на р. Зея больше 100 гигантских колонн и емкостей.

Монтаж технологического оборудования. В частности, на установке пиролиза в сентябре стартовала сборка конвекционных модулей печей пиролиза. За месяц специалисты подняли и установили на свои места 18 модулей. Работа эта не терпит спешки. При внушительных габаритах вес модулей варьируется от 75 до 132 тонн.

Параллельно на площадке пиролиза ведутся работы по сборке металлоконструкций технологических эстакад и бетонированию фундаментов под основные сооружения.

Работы по строительству продуктопровода. По нему с Амурского ГПЗ (Газпрома) на наш комплекс будет поступать основное сырье. В сентябре велись работы по погружению свай под узел смешения СУГ (сжиженных углеводородов), а также подготовка площадки под основной трубопровод и подъездную дорогу.

Строительство объектов газоснабжения будущего комплекса. Речь идет об автоматизированной газораспределительной станции (АГРС). Здесь уже началась сборка каркасов основных сооружений, а также прокладка двух ниток газопровода для подачи топлива на котельные АГХК.

Появились первые очертания общезаводской котельной. На ее площадке ведутся фундаментные работы, смонтирован первый котел.

Главный энергетический узел — подстанция на 500 кВ готовится к вводу в эксплуатацию. В минувшем месяце завершено благоустройство. Наводим последние штрихи.

Отдельное внимание в ролике посвящено объектам водоснабжения (водозабору на р. Зея и станции водоочистки), а также канализационно-очистным сооружениям.

В финале мы покажем, как идут дела на строительстве жилья для сотрудников Амурского ГХК. Первый жилой комплекс уже готов на 96 процентов. Завершаются фасадные работы, выполняется оснащение квартир мебелью и бытовой техникой, благоустройство и освещение прилегающей территории.