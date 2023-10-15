В ОЭЗ «Орёл» открылся завод по производству телематического оборудования
Новый завод ООО «Три Точки Мануфактуринг» по производству телематического оборудования для автопроизводителей открылся на территории особой экономической зоны «Орёл» в Мценском районе Орловской области. Предприятие занимается производством телематического оборудования и оборудования GPS/ГЛОНАСС для мониторинга транспорта.
Мощность ООО «Три Точки Мануфактуринг» достигает 960 тысяч изделий в год. За шесть месяцев текущего года фактический объём инвестиций составил 162 млн рублей. Сейчас на предприятии трудится около 60 рабочих.
Проект реализуется в отрасли приборостроения и электроники. Это монтаж печатных плат, контрактная сборка электронных устройств, производство аналогов импортного устройства и отдельных компонентов, разработка IT-решений для ведущих международных автоконцернов.
- Первый российский анализатор кремния МАРК-1202 запущен в серийное производство
- Компания «Эмис» начала производство мобильных комплексов учета «ЭМИС-Эско 2210»
- В Сколково создали современный российский масс-спектрометр — прибор для диагностики высокого класса
15.10.2318:16:40