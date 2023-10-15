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Новые заводы и цеха

В ОЭЗ «Орёл» открылся завод по производству телематического оборудования

 © orel-region.ru

Новый завод ООО «Три Точки Мануфактуринг» по производству телематического оборудования для автопроизводителей открылся на территории особой экономической зоны «Орёл» в Мценском районе Орловской области. Предприятие занимается производством телематического оборудования и оборудования GPS/ГЛОНАСС для мониторинга транспорта.

Мощность ООО «Три Точки Мануфактуринг» достигает 960 тысяч изделий в год. За шесть месяцев текущего года фактический объём инвестиций составил 162 млн рублей. Сейчас на предприятии трудится около 60 рабочих.

Проект реализуется в отрасли приборостроения и электроники. Это монтаж печатных плат, контрактная сборка электронных устройств, производство аналогов импортного устройства и отдельных компонентов, разработка IT-решений для ведущих международных автоконцернов.

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru
Источник: https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=34888

приборостроение, электроника, Орловская область, импортозамещение
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    15.10.2318:16:40

    Молодцы!

    Современная продукция и важно что в «провинции» — извиняюсь, но не хотел никого обидеть — просто хотел подчеркнуть что не в столицах иди даже областных центрах.

    #1270059
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