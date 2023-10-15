В Хабаровске запущена линия по производству панелей из высокопрочного бетона

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Хабаровское предприятие ООО «Ген-Компетент» новую производственную линию по производству гладких и текстурированных панелей из высокопрочного бетона. Это удалось благодаря поддержке фонда развития промышленности края.

В результате мощности производства выросли в 10 раз, что позволяет производить до 30 000 плит в месяц.

— Мы взяли займ с целью обрести независимость от поставщиков комплектующих, а также увеличить производственные мощности. Для этого купили очень важное для нас оборудование и изменили требования к качеству продукции. Раньше производили 1500 м² в месяц, но сейчас у нас есть возможность производить от 10 до 35 тыс. м², — рассказал директор компании ООО «Ген-Компетент» Сергей Дидык.

Компания занимается производством фасадных панелей из фибробетона на рынке России более шести лет. Фасадные термопанели компании из высокопрочного бетона — это высококачественный материал для отделки фасадов, цоколей и заборов для любых зданий и сооружений. Продукция предприятия поставляется по всей в России, а также экспортируется в Казахстан.