Kак работает самый прямой и быстрый путь в Крым

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Самый прямой и быстрый путь в Крым реализован. Путь из Ростова-на-Дону до автомобильного пункта пропуска (АПП) Чонгар — Джанкой занимает на автомобиле шесть часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостах. Он сухопутный, что делает его менее уязвимым к разнообразным угрозам по сравнению с Крымским мостом, который сегодня требует круглосуточной охраны. Вырос пассажиро- и грузопоток — все это способствует скорейшей интеграции новых регионов и развитию бизнеса, туризма и экономики в целом.

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Еще год назад, когда наш корреспондент Аня Ковалева за рулем автомобиля совершила невероятное тогда путешествие вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России, представить было невозможно, что это кольцо так быстро утрамбуется, закрепится железобетонным основанием и утвердится новым прочным сияющим асфальтом.

Еще год назад дорожное полотно было разбито взрывами, на обочине валялась подбитая и брошенная военная техника, а на обочину вблизи автодороги было опасно ступать: мины. Но и без следов войны все выглядело невесело: ямы, рытвины, местами асфальт пропадал совсем — 30 лет украинским властям эта дорога была не нужна.

Зато российским — очень! За работу взялись сразу со всех концов — и от административной границы ДНР с Ростовской областью, и со стороны Херсонской области, Чонгарского моста, параллельно российские дорожники восстанавливали дороги в Запорожской области под Мелитополем и под Бердянском. Напомним, с инициативой соединить Симферополь и Ростов-на-Дону скоростной трассой в декабре 2022 года выступил Евгений Балицкий, в то время врио губернатора Запорожской области. Он видел путь по территории освобожденного ранее «сухопутного коридора» в Донбассе и Приазовье как логистическую альтернативу для региона, который к тому же может снизить нагрузку на Крымский мост. Идея понравилась президенту Путину, а уже зимой 2023 года началось строительство этого коридора.

Дорожно-строительные организации из Санкт-Петербурга, а также военные строители работали круглосуточно. Новые технологии позволяли укладывать покрытие при соблюдении всех строительных норм и зимой, и в дожди. Доставка стройматериалов была объявлена приоритетом, местные заводы были обеспечены заказами. В одной только Запорожской области заработали шесть асфальтобетонных заводов.

При этом само автомобильное движение не замирало ни на час. Днем, когда мы проезжали, дорожная техника выстраивалась по обочинам дороги. В местах, где закатывали асфальт, организовывали реверсивное движение — таких точек на всем пути было пять. Но и здесь дольше 10 минут мы не стояли. Никто не роптал: наоборот, можно было наблюдать, как споро работают новенькие погрузчики, бульдозеры, юркие грунтовые катки, асфальтоукладчики с буквой Z на борту; а самосвалы выстраиваются в очередь на выгрузку песка и гравия.

Октябрь 2023-го: трасса готова. Разве только камер видеонаблюдения пока нет. И мы летим по ней со скоростью 150 км/ч. Несмотря на то что в основном она двухполосная, здесь пока пустынно. Часто двухполосная дорога переходит в совсем комфортную четырехполосную. Свежая, яркая разметка, четкие и понятные указатели. Пропускная способность — 30 тыс. автомобилей в сутки.

Несмотря на октябрь, еще едут по этой трассе в Крым туристы. И много легковушек с крымскими номерами. Перед Мариуполем, там, где полгода назад автомобиль скакал по бетонным плитам, стуча колесами, как старый поезд, теперь совершенно гладкий участок дороги. Вокруг Мелитополя построена объездная дорога, и теперь можно не заезжать в насыщенный строительной техникой город моря.

После Бердянска чувствуется приближение к морскому курорту. На трассе торгуют арбузами, дынями, виноградом. А перед Геническом — палатки с рыбой, свежей и вяленой.

Блокпосты еще остаются, но останавливаться на них не нужно, и документы не спрашивают. Они остаются пока скорее для порядка, вместо постов ГИБДД, единственный из которых пока замечен только в районе Мангуша. Впечатление, что едешь по зеленому коридору: никаких задержек. Начало такому коридору было положено еще год назад организационными методами. Едем и вспоминаем, как быстро были открыты и обустроены дополнительные пункты проезда через административную границу Ростовской области и ДНР, ЛНР — чтобы машины не скапливались. Тогда же упростили таможенный контроль.

Хорошая новость: на новые территории зашли крымcкие АЗС — ТЭС и АТАН. Местное население радуется. Мы тоже. Станции современные, комфортабельные, оснащенные мини-шопингами со всем необходимым в дорогу, кофейнями, туалетами. Появились даже газовые заправки — под Мангушем и Геническом. Наш старый знакомец седовласый заправщик Василий Саржа с улицы Одесской у села Мангуш рассказывает, как изменилась его жизнь: «Раньше в час одна машина проезжала — сейчас полное движение вверх! Зарплата — выше в девять раз, плюс пенсия российская, поток машин — в 10, условия работы — комфорт, да и море рядом!»

Дорожные работы на протяжении всей трассы завершены, но они продолжаются на подступах к трассе и от нее к населенным пунктам. Капремонт автодороги Р-280 «Новороссия» ведется на Ростовском участке — от 45-го до 54-го км и от 103-го до 108-го км, он должен завершиться к октябрю 2025 года. Быстрыми темпами реализуется проект «Северный радиус», включающий возведение двух транспортных развязок в разных уровнях — Щепкинской и Родионовской, пять путепроводов и мостовой переход через Ростовское море. Два транспортных узла планируют ввести в эксплуатацию до конца сентября 2024 года. Это повысит логистический потенциал автодороги, связывающей две федеральные трассы — М-4 «Дон» и Р-280 «Новороссия».

В самих новых регионах предстоит еще привести в порядок второстепенные трассы, ведущие от федеральной к городам и поселкам Новороссии.

…А в непосредственной близости от новой трассы начинается строительство двух курортных городов, способных принять до 1 млн отдыхающих в пиковые сезоны. Бердянск и Геническ по своим природно-климатическим условиям вполне могут конкурировать с Ейском и Таманью, и, по мнению экспертов, весь участок побережья от Мариуполя до нового города на Арабатской стрелке обладает колоссальным курортным потенциалом. Не считая Мариуполя, здесь нет крупных промышленных предприятий, при этом существуют несколько природных парков. В перспективе он может стать единым курортным кластером, в составе которого есть и аэропорт (в Мариуполе), и гостиницы, аквапарки, и несколько морских портов (Бердянск, Геническ, Мариуполь).