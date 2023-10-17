В Вологде открыли улицу Поэта Романова.

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Вологде во вторник, 17 октября, торжественно открыли улицу Поэта Романова.

Новая автодорога имеет четыре полосы движения, здесь оборудованы тротуары, остановки общественного транспорта и велодорожки, сделано освещение. В рамках проекта построили мост через реку Шограш и три кольцевые развязки с улицами Конева, Молодежной и Осановским проездом. Улица соединила два крупных микрорайона города — Бывалово и Южный.

Напомним, стоимость возведения улицы Поэта Романова составила 2,6 млрд рублей. Магистраль станет частью Малого транспортного кольца Вологды (МТК) — крупнейшего инфраструктурного проекта региона за многие десятилетия.

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1. Новый мост в створе улицы Некрасова.

2. Новый мост в створе Флотского переулка.

3. Улица Поэта Романова.

Также в Вологде продолжается строительство Некрасовского моста. Сейчас подрядчик устраивает сваи с опоры искусственного сооружения.

На данный момент забито 66 из 346 забивных свай и 6 из 40 буронабивных свай, которые устраиваются в русле реки. Параллельно с этим продолжается возведение временной переправы — идут работы на четвертом из пяти пролетов. Кроме того, специалисты завершили первый этап переустройства инженерных сетей — уложили 550 метров газопровода.

В строительстве Некрасовского моста занято порядка 115 человек и десять единиц техники. По контракту, работы на объекте должны быть завершены в ноябре 2026 года, на эти цели выделено более 5,9 млрд рублей. Строительство моста пройдет в три этапа

Согласно проекту, длина искусственного сооружения составит 243 метра, с подходами — 3,1 км.

Мост будет пролегать через проезд по улице Некрасова с выходом на Белозерское шоссе, он станет одним из элементов Малого транспортного кольца Вологды.

Напомним, к возведению четырехполосного моста приступили в начале октября . Надвижка пролета запланирована на сентябрь 2024 года. Искусственное сооружение будет выполнено в консервативном стиле, а эстакада и арочный мост будут более современными с точки зрения архитектуры.

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