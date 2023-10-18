В Волгограде открылся новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера

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В Волгоградской области начал работать построенный с нуля радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера. Здесь установлено уникальное оборудование, позволяющее использовать методы лучевой терапии уровня федеральных и европейских центров.

Стоить отметить, с вводом нового корпуса регион полностью ликвидировал ожидание на проведение лечения даже с учетом того, что сегодня сюда приезжает много пациентов из других регионов страны.

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Волгоградская область системно и последовательно следует намеченным ещё в 2014 году планам, реализуя важнейшую задачу повышения качества оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. За 9 лет изменения затронули все уровни оказания помощи. Только в 2023 году в головном корпусе открылись новое приёмное отделение круглосуточного стационара со специально созданным центром обработки документов; аптека с кабинетом централизованного разведения химиопрепаратов; диагностический блок с инновационным аппаратом «Фотофайндер», который может делать снимки всей поверхности кожи — «паспорт родинок»; дневной стационар химиотерапевтического профиля на 5 инфузионных залов и модернизированное отделение химиотерапии с круглосуточным пребыванием пациентов на 100 коек; продолжается благоустройство территории больничного городка.

© volgograd.bezformata.com

© volgograd.bezformata.com

© volgograd.bezformata.com

В регионе в рамках региональных проектов развития и нацпроекта «Здравоохранение» создана сеть из 14 ЦАОПов, открыт лечебно-консультативный диагностический центр с поликлиникой на 700 посещений, передовыми операционными, криохранилищем и т. д. ; завершается строительство нового поликлинического отделения Урюпинского филиала.

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«Создание 14 мощных диагностических центров, отвечающих самым высоким стандартам, позволяет нам серьезно продвинуться в выявлении онкозаболеваний на 1-2 стадии. Уровень ранней выявляемости уже составляет 63%, Работа на этом не останавливается.

— Будут открыты еще два центра амбулаторной онкологической помощи в Жирновском и Котельниковском районах»,отмечают в Минздрав Волгоградской области.

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Оснащение радиотерапевтических отделений позволяет оказывать помощь и жителям других регионов, которые не обладают таким парком лучевой терапии — во многих субъектах ещё остались старые гамма-терапевтические аппараты совершенно другого уровня, — отмечает Екатерина Петрова,руководитель центра.

© volgograd.bezformata.com

© volgograd.bezformata.com

— В прошлом году более 150 тысяч человек из соседних регионов — Астрахани, Калмыкии, Ставропольского края — получили у нас лечение. Теперь эта цифра станет выше. Сейчас за год радиотерапию проходят около 3 тысяч пациентов, мы думаем, что в следующем году выйдем на 4 тысячи.

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