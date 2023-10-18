Новости дорожного хозяйства

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В строй ввели отрезок федеральной трассы Р-23 в Ленобласти — с 169-го по 179-й км. Здесь трасса стала четырёхполосной. В перспективных планах — расширить всю федералку в субъекте до четырёх и шести полос. Так, до конца 2025-го Росавтодор капитально отремонтирует трассу с 80-го по 111-й км и с 157-го по 169-й км.