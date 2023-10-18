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Дорожное строительство

Новости дорожного хозяйства

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В строй ввели отрезок федеральной трассы Р-23 в Ленобласти — с 169-го по 179-й км. Здесь трасса стала четырёхполосной. В перспективных планах — расширить всю федералку в субъекте до четырёх и шести полос. Так, до конца 2025-го Росавтодор капитально отремонтирует трассу с 80-го по 111-й км и с 157-го по 169-й км.
Источник: https://vk.com/rosavtodor?w=wall-67937894_146541

дорожное строительство, реконструкция, Ленинградская область
  • SupersonicAir SupersonicAir
    18.10.2321:17:40

    Все, кто колесил по дорогам на дальние расстояния — знает, как сразу комфортно, спокойно и безопасно чувствуешь себя, выезжая с двухполоски (одна туда, одна обратно) на четырёхполосное движение. Однажды я сам чуть не «приехал», обгоняя пациента на двухполоске, который поддал газку (обидившись за обгон видимо, чтоб «проучить» меня), а на встречу ехал пациент № 2, не желающий сбавлять до самого конца, лицо которого в последний момент я успел разглядеть, оттормаживаясь с сизым дымом и уходя вправо за первым… Спасибо дорожным строителям за расширение федеральных трасс! И правительственным чиновникам, принявшим в такой непростой момент жизни государства, выделить на это стредства.    

    #1270234
    • Нет аватара Kanistra
      19.10.2308:58:38

      Все, кто колесил по дорогам на дальние расстояния — знает, как сразу комфортно, спокойно и безопасно чувствуешь себя, выезжая с двухполоски (одна туда, одна обратно) на четырёхполосное движение.

      Сам пользуюсь дорогами Лужского района. Пока к сожалению, преобладают дороги с двухполосным движением. На них зачастую приходиться наблюдать картину, когда я двигаюсь по своей полосе, с одинаковой скоростью, а навстречу мне, на мою полосу, вылетает «пациент — торопыга» и поняв, что не успевает закончить манёвр, с сизым дымом уходит обратно в свою полосу. Конечно из-за таких пациентов обычно и происходят самые страшные аварии на встречках. Четырёхполоска, безусловно решает данную проблему, оставляя торопыгам шанс на встречу только с отбойником.   

      Отредактировано: Kanistra~08:49 20.10.23
      #1270251
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