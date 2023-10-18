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Авиация

Модель импортозамещенного SJ-100 с новыми пилонами двигателя испытали в ЦАГИ

 © tsagi.ru

Разработка надежной гражданской авиатехники лежит в основе обеспечения связанности территорий нашей страны, что является ключевым условием для устойчивого экономического развития. Сегодня в рамках программы импортозамещения ПАО «Яковлев» создает модификацию ближнемагистрального реактивного самолета нового поколения — SJ‑100, оснащенного системами полностью российской разработки. В конце августа его опытный образец совершил первый полет.

Следующим шагом станут летные испытания второго опытного образца авиалайнера с отечественными двигателями ПД-8. В настоящий момент силовая установка проходит серию стендовых и летных исследований. Среди них — испытания полумодели SJ-100 с мотогондолами и модифицированными пилонами двигателя ПД-8 в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

 © tsagi.ru
Источник: https://tsagi.ru/pressroom/news/6423/

ЦАГИ, ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», аэродинамическая труба Т-128, ПД-8, SJ-100,
  • Нет аватара Александр У.
    19.10.2307:12:45

    Так вроде была информация, что новые двигатели уже подвесили на СуперДжет-100 и даже проводят наземные запуски? Соответственно — пилоны уже должны быть готовы.Разве не так?

    #1270245
  • Нет аватара exVHM.ru
    20.10.2308:26:57

    А может кто-нибудь объяснить — почему модели для обдувки в трубе делают именно металлическими, а не фрезерованными/склеенными из какого-нибудь полимера?

    Отредактировано: exVHM.ru~08:27 20.10.23
    #1270297
    • Сергей Турчин Сергей Турчин
      20.10.2310:13:17

      Наверное потому, что на максимальном махе, при котором, согласно прессе, проводились испытания этой мотогондолы 0.82 (900 кмвч) для высоты на уровне земли температура торможения (обшивки на обечайке воздухозаборника) будет примерно на 55 градусов выше температуры среды, что не каждой пластмассе понравится.Кроме того мотогондола подвергается значительным аэродинамическим нагрузкам, особенно при косом обдуве (в данном случае до углов почти в 5 градусов). И конструкция обдуваемого элемента должна быть достаточно жесткой, чтобы не сгибаться, больше чем допустимо под действием потока.

      Попробуйте на досуге провести такой опыт — разгоните автомобиль километров до 180 в час, потом откройте окно и высуньте в него руку. Только очень осторожно. Так вот самолеты, даже у земли, могут летать в несколько раз быстрее, а аэродинамические нагрузки, грубо говоря, пропорциональны квадрату скорости.

      А вообще-то модели делают много из чего, все зависит от задачи.

      Отредактировано: Сергей Турчин~10:39 20.10.23
      #1270305
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