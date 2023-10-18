Модель импортозамещенного SJ-100 с новыми пилонами двигателя испытали в ЦАГИ

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Разработка надежной гражданской авиатехники лежит в основе обеспечения связанности территорий нашей страны, что является ключевым условием для устойчивого экономического развития. Сегодня в рамках программы импортозамещения ПАО «Яковлев» создает модификацию ближнемагистрального реактивного самолета нового поколения — SJ‑100, оснащенного системами полностью российской разработки. В конце августа его опытный образец совершил первый полет.

Следующим шагом станут летные испытания второго опытного образца авиалайнера с отечественными двигателями ПД-8. В настоящий момент силовая установка проходит серию стендовых и летных исследований. Среди них — испытания полумодели SJ-100 с мотогондолами и модифицированными пилонами двигателя ПД-8 в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

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