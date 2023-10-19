Электробусы КАМАЗ-6282 в Волгограде

Сегодня, 19 октября, в Волгограде состоялась торжественная передача партии электробусов КАМАЗ-6282 в адрес пассажироперевозчика города

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Парк общественного транспорта Волгограда пополнил 21 электробус КАМАЗ. В ближайшее время экологичная техника выйдет на маршруты Волгограда и станет неотъемлемой частью городской среды.

«Компания „КАМАЗ“ является абсолютным лидером по поставке высокотехнологичных электробусов в нашей стране. Уже пятый год в столице России успешно эксплуатируется инновационный пассажирский транспорт: на дорогах Москвы курсирует более 1000 электробусов КАМАЗ. Благодаря комплексной программе развития электротранспорта появилась возможность распространить положительный опыт эксплуатации экологичного и инновационного транспорта в регионы. И Волгоград стал первым регионом, получившим электробусы по данной программе», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров, выразив уверенность, что опыт эксплуатации будет положительным и сотрудничество сторон в рамках развития электробусного движения продолжится.