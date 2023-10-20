Компания «Пласткор» запустила импортозамещающее производство добавок для асфальта

Компания «Пласткор» (входит в группу «Рускемикалс») запустила в городе Кингисепп Ленинградской области серийное производство инновационных полимерных модификаторов для повышения эксплуатационных характеристик асфальтного покрытия.

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Разработанные компанией универсальные модификаторы для асфальтобетонных смесей не имеют аналогов в России и в странах ближнего зарубежья.

Общие инвестиции в проект составили 68,4 млн рублей. При этом в виде льготного займа по федерально-региональной программе «Проекты развития» 23,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 10 млн рублей — Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.

«Благодаря совместному займу федерального Фонда развития промышленности и Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области компания „Пласткор“ закупила технологическое оборудование последнего поколения с высоким уровнем автоматизации. После выхода на проектную мощность мы ежегодно планируем выпускать 8 тысяч тонн продукции. Этого объёма хватит, чтобы модифицировать до 3 млн тонн асфальтобетонной смеси, что позволит обустроить более 1750 километров качественных асфальтовых автодорог в год», — рассказал генеральный директор ООО «Пласткор» Иван Козлов.

Полимерные модификаторы асфальта — это особые компоненты, применяемые в дорожном строительстве для повышения ключевых характеристик дорожного полотна. Благодаря их добавлению в асфальтобетонную смесь улучшаются эксплуатационные показатели асфальтобетона — увеличиваются его термо- и трещиностойкость, стойкость к деформации и образованию колеи.

«Пласткор» совместно с компанией «Прогрессивные полимеры» (также входит в ГК «Рускемикалс») разработали продукты, применяемые по одностадийной «сухой» технологии добавления полимеров, при которой небольшое количество добавок вносится напрямую в асфальтосмесительную установку. При этом не нужны отдельные узлы производства модифицированного битума и дополнительные емкости для его хранения, а за счет сокращения времени перемешивания компонентов снижается выделение тепла, смол и масел. Указанной метод позволяет снизить себестоимость асфальтобетона на 6%.

Опытные партии асфальтобетонных смесей с применением полимерных модификаторов были уложены в Ленинградской и Тверской областях, а также на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД). Проведенные испытания полученного асфальтового покрытия подтвердили эффективность разработанных модификаторов, показав повышенную прочность, водостойкость и устойчивость покрытия к колееобразованию.

В производстве используется полностью отечественное сырье, уровень локализации составляет 100%. На предприятии до конца проекта будет создано 66 рабочих мест.

Реализация проекта способствует достижению задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по улучшению состояния дорожного покрытия, а также задач нацпроекта «Экология» по снижению нагрузки на окружающую среду.